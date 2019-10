Apple Pay: ING unterstützt ab sofort Apples Bezahldienst

Lange Zeit hieß es nur, dass die ING Apple Pay noch in 2019 einführen wird. Ohne konkreten Termin warteten Kunden. Nun ist die Wartezeit vorbei und Kunden dürfen Ihre Visa-Kredikarten der Bank endlich auch für Apple Pay aktivieren. Damit unterstützen mittlerweile mehr als 24 Banken Apples kontaktlosen Bezahldienst in Deutschland und Openbank sowie Sodexo sollen noch 2019 folgen. Daneben kündigten auch die Sparkassen und Volksbanken Raiffeisenbanken ebenfalls ihre Unterstützung für dieses Jahr an.

Neue Banken auch in Österreich und den Niederlanden

Außerhalb Deutschlands fügte man zudem bunq hinzu. Die Bank bietet ab sofort allen Kunden in Österreich ihre Dienste auch via Apple Pay an und erlaubt sowohl den Einsatz von Maestro- sowie Mastercard-Karten. In Deutschland können die bunq-Karten bereits seit geraumer Zeit für Apple Pay verwendet werden.

In den Niederlanden gibt es ebenfalls Grund zur Freude. Nachdem die ABN AMRO im September die Unterstützung für Apple Pay zusagte, ist es nun soweit. Damit dürfen sich die Kunden der großen niederländischen Bank endlich auch für den kontaktlosen Bezahldienst anmelden. Die Rabobank soll in Kürze folgen.

