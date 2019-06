30.06.2019 - 11:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Das digitale Zeitschriftenabo Apple News+, das Apple vor gerade erst 3 Monaten angekündigt hat, muss schon überarbeitet werden. Der Grund: Es ist zu erfolglos.

Nach einem Bericht von Business Insider hat Apple mit dem Zeitschriften-Abo Apple News Plus kein Glück. Und natürlich ärgert das die Verleger, die viel Zeit und Mühe in das Angebot investiert haben, mit dem sich gegen eine Monatsgebühr von rund 10 US-Dollar 200 Zeitschriften von verschiedenen Verlagen lesen lassen.

Apple News+ ist ein Produkt, das Apple gekauft und leicht überarbeitet hat. Es wurde von der Firma Texture als mobile App für iOS und Android entwickelt und 2018 von Apple übernommen. Es handelt sich um einem Baustein von Apples Strategie, künftig über Dienstleistungen mehr Geld zu verdienen. Künftig soll noch ein Streaming-Video-Abodienst und eine Games-Flatrate für iOS dazu kommen. Apple Music ist bisher Apples einziges größeres Abo-Angebot.

Da ist es natürlich schlecht, wenn schon das erste neue Produkt strauchelt, zumal das Geschäftsmodell für die Verleger nicht unbedingt vorteilhaft ist. Zum einen erhalten sie etwas aus dem Topf der Einnahmen abhängig davon, wie lange die Nutzer ihre Angebote betrachten, zum anderen kannibalisieren sie natürlich auch ihr eigenes Abogeschäft: Wer alles inklusive für 10 US-Dollar bekommt, wird kaum noch ein weiteres Abo abschließen. Das haben offenbar auch die angesehene The New York Times und die Washington Post so gesehen, denn sie sind bei Apple News Plus nicht dabei.

Nun berichtet Business Insider von Verlegern, die mitteilten, dass die Umsätze unter Apple News+ im Vergleich zu Texture nicht gestiegen sind oder sogar fielen.

Apple unternimmt nun erste Änderungsversuche. So soll die App intuitiver Nutzbar sein. Die Verleger berichten ihrerseits von verwirrten Nutzern, die nicht genau erkennen können, welche Artikel nun kostenlos im Rahmen von Apple News (ohne Plus) sind und welche zum bezahlpflichtigen Angebot gehören. Außerdem eigne sich das Layout eher für Magazine als für Nachrichteninhalte.

Das Angebot richtet sich aktuell nur an Kunden in den USA und Kanada. Australien und Großbritannien erhalten den Service angeblich noch 2019. Wann Deutschland an der Reihe ist, lässt sich nicht vorhersagen. Ob deutsche Verleger überhaupt noch ein Interesse haben, nachdem ihre Kollegen in den USA auf große Probleme gestoßen sind, ist eher zweifelhaft. Da müsste Apple das Ruder schon stark herumreißen. Aber vielleicht gelingt es ihnen - mit Apple Music schaffte es Apple schließlich auch.

Wir sind gespannt, was sich Apple einfallen lässt, um Apple News+ zu verbessern.

