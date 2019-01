29.01.2019 - 21:16 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Neue Today at Apple-Sessions (Bild: Apple)

Apple will sein Weiterbildungsprogramm Today at Apple um drei neue und erweiterte Formate ergänzen. Die Formate heißen Skills, Walks und Labs und beinhalten praxisorientierte Gruppensessions mit Fokus auf Fotografie, Video, Musik, Programmieren, App-Entwicklung, Kunst und Design.

Die neuen Weiterbildungsangebote sollen kostenlos in jedem Apple Store angeboten werden. Die Nutzer können innerhalb der Themengebiete auch auswählen, wieviel Vorwissen sie haben.

Today at Apple wurde im Jahr 2017 eingeführt. Seitdem hat Apple über 18.000 kostenlose Programme pro Woche durchgeführt.

"Von Beginn an ging es bei Today at Apple darum, den Gemeinschaften in denen wir uns befinden, bei der Weiterbildung zu helfen und sie zu inspirieren. Die neuen Programme sind eine Möglichkeit, das kreative Potenzial aller unserer Kunden zu erschließen", so Angela Ahrendts, Einzelhandelschefin von Apple.

Skills sind für diejenigen gedacht, die daran interessiert sind, neue kreative Techniken zu erlernen und mit Apple-Produkten noch mehr zu machen, wie zum Beispiel ein Video mit der Clips-App oder Fotos auf dem iPhone zu bearbeiten. Die neuen Skills-Sessions umfassen Noten und Akkorde mit GarageBand, Skizzieren von Ideen in Notizen, Techniken der Bildbearbeitung und vieles mehr.

Walks laden Kunden ein, mit einem Mitarbeiter den Store zu verlassen, die Umgebung zu erkunden und neue Fähigkeiten im Rahmen von Fotografie, Musik oder Gesundheit zu erlernen. Zu den neuen Walks gehören professionelle Filmaufnahmen, das Erstellen von Klanglandschaften mit GarageBand sowie ein Gesundheits- und Fitness-Walk, der so genannte 'Staying Motivated', der gemeinsam mit der Fitnessexpertin Jeanette Jenkins entwickelt wurde.

Die Labs helfen Kunden dabei, mit kreativen Techniken zu experimentieren, um nach Abschluss des Programms ihr eigenes Projekt starten zu können. Viele Labs wurden in Zusammenarbeit mit Künstlern und Kreativen erschaffen.

Today at Apple hat auch für Lehrer Angebote entwickelt, um ihnen dabei zu helfen, neue Wege zu erlernen, um Technik im Klassenzimmer einzusetzen. Darunter Labs wie App Design and Prototyping und Class Projects with Clips, die auf den "Jeder kann Programmieren"- und "Jeder kann kreativ sein"-Lehrplänen basieren.

Wer nun Interesse hat sich das Angebot einmal anzusehen: Unter http://www.apple.com/de/today kann man sich informieren und anmelden.

