28.07.2018 - 16:47 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Das kennt man von Apple ja langsam: Neue iPhones sind nicht mehr unmittelbar nach der Keynote erhältlich sondern teils erst Monate später. So soll es angeblich auch einem neuen 6,1-Zoll-iPhone mit LCD geschehen, das einen ultra-dünnen Frontrahmen aufweisen soll. Es soll erst Ende November 2018 auf den Markt kommen.

Angeblich will Apple ein budgetfreundliches 6,1-Zoll-LCD-iPhone zum Herbst ankündigen. Es soll einem Bericht von Macotakara nach mit einem "Full Active LCD" von Japan Display ausgerüstet werden. Und es soll mit einem "Japan Pixel Eyes"-Touch-Sensor ausgestattet werden. . Mit einem Full Active Display sind Hersteller in der Lage, ultra-kleine Frontrahmen bis hinunter zu 0,5 mm zu realisieren. Zum Vergleich: Das iPhone X verfügt über einen 1 mm breiten Bildschirmrahmen, doch hierbei wurde ein OLED eingesetzt.

Wie schmal der Rand beim 6,1-Zoll-iPhone werden soll, gibt Macotakara nicht an. Schon im letzten Jahr deutete ein Bericht des Wall Street Journal an, dass Apple mit Japan Display an einer solchen Technologie arbeitet.

Die in heutigen iPhones verwendeten LCD-Bildschirme benötigen in der Regel einen Randbereich von mehreren Millimetern und können nicht gekrümmt werden, so dass ein auffälliger Rand nicht vermieden werden kann. Full Active LCD-Panels benötigen jedoch noch kleinere Ränder als die heutigen OLEDs.

Allerdings soll es Produktionsprobleme mit dem 6,1-Zoll-iPhone geben. Woran das liegt, konnte Macotakara nicht recherchieren. Die Massenproduktion soll in diesem Monat angelaufen sein, aber die Ausbeute liege weit unter den Erwartungen des Unternehmens. So berichtet Macotakara, dass Apple gezwungen sein wird, die Veröffentlichung des 6,1-Zoll-Modells in den November 2018 zu verschieben. Das wäre eine ziemliche Blamage, zumal im vergangenen Jahr das iPhone X nicht parallel zur Keynote im September fertig wurde.

