16.04.2019 - 13:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seitdem Apple Mitte 2015 den Musikstreamingdienst Apple Music veröffentlicht hat, unterlag die zugehörige Musik ständigen Veränderungen. Mit nahezu jeder größeren Softwareversion wurde deutlich an dem Design und der Übersicht geschraubt. Nun scheint das Unternehmen weitere kleinere Neuerungen einführen zu wollen. Wie Nutzer der Beta zu iOS 12.3 festgestellt haben, steht mit dem neuen Update wohl das „Für dich“-Tab im Fokus.

In 2019 wird Apple bekanntlich die große Service-Offensive starten. Dazu kündigte man einen Videostreamingdienst, eine Magazin-Flatrate, einen Spieledienst sowie eine eigen Kreditkarte an. Daneben wird auch noch an den bisherigen Services gearbeitet. Allen voran soll auch Apple Music besser werden, der zuletzt in den USA große Erfolge feiern konnte. Ein erster Hinweis darauf findet sich nämlich in der Beta zu iOS 12.3.

Entwickler und Teilnehmer an Apples Betaprogramm haben festgestellt, dass in der Musik-App plötzlich etwas anders ist. Das „Für dich“-Tab ist nun besser organisiert und bietet den Nutzern verschiedene Musikvorschläge an. Diese orientieren sich zunächst an dem Musikgeschmack des Nutzers und ziehen nun verschiedene zusätzliche Faktoren wie den Tag und die Uhrzeit in die Vorschläge ein, sodass Sie stets passende Musik entdecken können.

Zusätzlich beinhalten die persönlichen Empfehlungen Künstler, Alben, Wiedergabelisten sowie einzelne Sendungen von Beats1. Besonders interessant dürften jedoch die Stimmungsvorschläge sein, die Musik zum Lachen, Entspannen und zur Motivation dienen soll. Anders als bisher sollen sich die Vorschläge mehrfach im Laufe des Tages ändern und damit sowohl frühs als auch abends für passende Musik sorgen.

Aktuell ist das neue Design nur auf Geräten mit den Betaversionen zu iOS 12.3 und macOS 10.14.5 verfügbar. Eine Veröffentlichung für alle Nutzer dürfte dann in Kürze folgen.

