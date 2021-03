Apple Magic Keyboard für iPad Pro für kurze Zeit deutlich billiger

Preis-Aktion bei Saturn: Das Apple Magic Keyboard für iPad Pro 12,9 Zoll (QWERTZ) gibt es dort um 25 Prozent günstiger. Bei Apple kostet die iPad-Tastatur mit Touchpad stolze 399 Euro.

Die Tastatur passt an das 12,9 Zoll iPad Pro der 3. und 4. Generation und beinhaltet ein Multitouch-Pad für die Maussteuerung.

Mit dem Keyboard wird das iPad zu einer Art Schreibmaschine. Das Tablet wird mit Magneten an Ort und Stelle gehalten und schwebt damit dank eines komplizierten Schwenkmechanismus über der Tastatur. Der Winkel lässt sich justieren, um komfortabel arbeiten zu können. Dazu kommt ein USB-C Anschluss zum Laden des iPad Pro. Somit wird der Anschluss am iPad Pro frei für anderes Zubehör wie zum Beispiel eine externe Festplatte oder ein Display.

Schützhülle und Tastatur für das iPad Pro

Wird das iPad transportiert, kann die Tastatur so zusammen gefaltet werden, dass ein Case entsteht, das Vorder- und Rückseite des iPad Pro schützt.

Die Tastatur bietet beleuchtete Tasten und verfügt über ein nach Ansicht der Mac Life-Redaktion angenehmes Tippgefühl. In Verbindung mit dem großen iPad entsteht so ein Rechner, der auch für anspruchsvollere Aufgaben wie Tabellenkalkulationen, Bildbearbeitungen, Videoschnitt oder Textverarbeitung gut geeignet. Wir setzen das Gerät durchaus als lang laufenden mobilen Rechner ein, allerdings sind die M1-Macs mittlerweile von der Laufzeit her ebenbürtig.

Saturn bietet das Apple Magic Keyboard für iPad Pro 12,9 Zoll für 299 Euro ausschließlich online an.

Verwendest du das Apple Magic Keyboard für iPad Pro? Was sind deine Einsatzszenarien für die Tastatur? Schreibe uns doch einmal etwas in die Kommentare, wir sind sicher, das ist auch für andere Leser:innen interessant.