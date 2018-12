27.12.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Der früher so sichere App Store von Apple beinhaltet eine Fake-App, die vorgibt, für den Einrichtungsprozess von Amazons Alexa zuständig zu sein. Doch "Setup for Amazon Alexa" ist nicht das Original. Leider merken die Nutzer das nicht sondern befördern die App an die Spitze der Download-Charts.

Zu Weihnachten dürfte unter vielen Bäumen ein Amazon-Alexa-Gerät gelegen haben. Zahlreiche Nutzer werden nun versuchen, diese einzurichten, wofür eine App von Amazon erforderlich ist. Wer nun nach Amazon Setup im App Store von Apple sucht, stößt auf die App "Setup for Amazon Alexa". Diese ist in den Suchergebnissen ziemlich weit oben angesiedelt.

Im App Store von Apple zirkuliert derzeit eine App, die vorgibt, die offizielle Setup-Anwendung für Amazons Alexa zu sein. Die Suche nach "Setup Amazon Alexa" zeigt an zweiter Stelle die App an. Aktuell ist die gefälschte App unter den Dienstprogrammen auf Platz 117 im deutschen App Store. Im US-App-Store ist sie schon auf Platz 6.

Auf Reddit warnen einige Nutzer vor der App, aber weder Apple noch Amazon haben bisher Maßnahmen ergriffen. Das verwundert nicht - bei Apple gibt es ganz offiziell Weihnachtsferien für den App Store Review-Prozess.

Obwohl die App Ihnen beim Start keine Werbung anzeigt oder Sie zur Anmeldung bei Amazon auffordert, werden Sie gebeten, Ihre IP-Adresse neben der Seriennummer des Geräts und einem "Namen" anzugeben. Was dann geschieht, ist unklar. Was jedoch eindeutig ist: Die App kommt nicht von Amazon sondern von "One World Software". Dieses Unternehmen hat noch zwei weitere Apps im iOS-App Store: "Marketplace - Buy/Sell" und "Any Font for Instagram".

Bisher waren Fake-Apps eher kein Problem im App Store von iOS - doch irgendwie ist dieses Exemplar durch Apples Kontrollen gerutscht und kommt durch die Suchanfragen zur Weihnachtszeit und dem entsprechen hohen Downloadvolumen nun auf Spitzenplätze in den Charts.

Die echte Amazon Alexa App für iOS ist im App Store unter dem Begriff "Amazon Alexa" zu finden.

