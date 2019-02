16.02.2019 - 10:26 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat ein in San Francisco ansässiges Startup gekauft, das sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Sprachapplikationen konzentriert. Pullstring heißt das Startup. Für Apple könnte es eine wichtige Rolle bei der Verbesserung von Siri sein und außerdem die Brücke zu Amazon Alexa schlagen.

Die Übernahme von PullString könnte für Apple eine wichtige Rolle spielen, da das Unternehmen weiterhin an der Verbesserung von Siri arbeitet. Siri ist im Gegensatz zu den beiden anderen Sprachassistenz-Systemen von Amazon und Google in vielen Bereichen hinten an und könnte durchaus frischen Wind vertragen.

Ursprünglich 2011 gegründet, konzentrierte sich Pullstring zunächst auf die Entwicklung interaktiver Sprachapplikationen für Kinderspielzeug. Später erweiterte das Unternehmen seinen Fokus und konzentrierte sich auf IoT-Produkte für Amazon Echo und den Google Assistant.

Pullstring nahm rund 44 Millionen US-Dollar Risikokapital von Unternehmen wie CRV, Greylock, True Ventures, Khosla Ventures und First Round Capital auf. Die Bewertung soll bei über 160 Millionen US-Dollar liegen. Was Apple dafür zahlte, ist nicht bekannt, doch Axios glaubt, dass Apple Pullstring zu einem relativ niedrigen Preis übernommen hat.

Bevor große Euphorie ausbricht, dass Siri nun bald deutlich besser wird, sei gesagt, dass Apple ständig Unternehmen kauft, die aber keinen direkten Einfluss auf den Kurs haben. Oftmals geht es auch nur darum, fähige neue Mitarbeiter, die bei diesen Unternehmen arbeiten, zu übernehmen.

John Giannandrea, der die Abteilung für KI und maschinelles Lernen von Apple leitet, teilte aber bereits mit, dass er die bisherige Strategie im Bereich künstlicher Intelligenz von Apple deutlich umkrempeln und erweitern will.

Giannandrea überwacht die Strategie für KI und Machine Learning über alle Apple-Produkte und -Services hinweg sowie die Entwicklung von Core ML- und Siri-Techniken. Durch die Schaffung eines eigenen Postens im Führungsteam für KI unterstreicht Apple nochmals die hohe Bedeutung des Maschinenlernens.

Apples KI-Aktivitäten sollen den Kunden persönlichere, intelligentere und natürlichere Interaktionen ermöglichen und gleichzeitig die Privatsphäre der Benutzer schützen.

https://www.axios.com/apple-voice-app-pullstring-080b45b6-bbb4-466f-b60a-b87c932e2f57.html

