15.02.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple erstellt jährlich einen Bericht zu Konfliktmineralien und deren Verwendung in Apple-Produkten. Dem neuen Bericht von 2018 nach wurden fünf Schmelzen und Raffinerien aus dem Kreis der Lieferanten entfernt, weil sie die Menschenrechtsstandards des Unternehmens nicht eingehalten haben.

Im Jahr 2018 wies Apple seine Lieferanten an, fünf Hütten und Raffinerien aus der Lieferkette zu tilgen. Diese waren nicht bereit, sich an einem Third Party Audit zu beteiligen oder dieses abzuschließen.

Apple teilte mit, dass alle verbleibenden 253 Unternehmen in seiner Lieferkette ihren Auditprozess bestanden haben, der sicherstellen soll, dass keine Kriegstreiber davon profitieren, Mineralien an Apples Lieferanten zu verkaufen. Die verbleibenden Unternehmen finanzieren oder begünstigen weder indirekt noch direkt bewaffnete Gruppen.

Apple ist nach eigener Aussage bestrebt, die Menschenrechte in seinem Lieferantennetzwerk zu wahren, die die Herstellung der Geräte und des dazugehörigen Zubehörs verantworten. Das Unternehmen sagt, dass die Schritte, die es unternimmt, weit über seine gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen.

"Apple verpflichtet sich, über die Mindestanforderungen hinauszugehen, um die international anerkannten Sorgfaltsstandards zu erfüllen und zu übertreffen und die Menschen in seiner Lieferkette zu schützen, mit dem Ziel, die Bedingungen vor Ort in der Demokratischen Republik Kongo und den angrenzenden Ländern zu verbessern. Erstens hält Apple einen strengen Verhaltenskodex für Lieferanten und einen Standard für die Verantwortung des Lieferanten bei der verantwortungsvollen Beschaffung von Materialien ein, die für alle Stufen seiner Lieferkette gelten \[...]. Zweitens überprüft Apple jährlich gemeldete Vorfälle und öffentliche Vorwürfe wegen Missbrauchs, die möglicherweise mit bestimmten Schmelzern und Raffinerien in der Lieferkette in Verbindung stehen, und verwendet diese Informationen, um die Rückverfolgbarkeit von 3TG \[Gold, Coltan, Zinnstein, Wolframit sowie ihre Derivate Tantal, Zinn und Wolfram] und die Auditprogramme Dritter zu verbessern.

Zusätzlich zum Conflict Minerals Report veröffentlicht Apple jährlich einen Supplier Responsibility Report, der alle Standards abdeckt, die von Unternehmen in der Lieferkette erwartet werden, sowie einen Environmental Responsibility Report, der nun auch Maßnahmen von Großlieferanten beinhaltet.

Wie geht es euch dabei? Glaubt ihr, dass Apple auf dem richtigen Weg ist und durch solche Audits wirklich etwas verbessern kann?

