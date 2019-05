13.05.2019 - 19:26 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Andreas Donath)

Apple hat die finale Version von iOS 12.3 veröffentlicht. Es dürfte eine der letzten Versionen des Betriebssystems sein, bevor iOS 13 erscheint. Das Update enthält die neue TV-App und die Channel-Funktion, die aber in Deutschland keine Relevanz hat.

Die finale Version von iOS 12.3 ist da und enthält neben zahlreichen Bugfixes und Sicherheitsupdates auch neue Funktionen, wie es sich für eine Hauptversion gehört. Vor einem Monat erschien iOS 12.2.

Das Update beinhaltet die neue TV-App sowie die neue Funktion Apple-TV-Channels, die nur in den USA verfügbar ist. Die App selbst ist stärker auf Empfehlungen auf Basis der Sehgewohnheiten der Anwender ausgerichtet und zeigt auch die Programme von anderen Anbietern wie beispielsweise Sky an. Die TV-App, die auf Apple TV- und iOS-Geräten verfügbar ist, hat zudem eine neue, modernere Optik erhalten.

Über Apples TV-Channels können US-Benutzer kostenpflichtig Showtime, Starz, The Smithsonian Channel und Tastemade direkt in der TV-App abonnieren. Weitere Partner sollen später dazu kommen. Ob jemals deutsche Kabelnetzbetreiber hier einsteigen werden, ist nicht bekannt.

iOS 12.3 ist auf allen Geräten verfügbar, auf denen auch iOS 12 läuft und kann over-the-air eingespielt werden, wenn das Gerät an einem WLAN hängt. Ob das Update des Betriebssystems schon in den Systemeinstellungen angezeigt wird, ist momentan noch von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich, weil Apple das Signal offenbar nicht in einem Rutsch gibt, um Serverüberlastungen zu vermeiden.

Das vorhergehende iOS 12.2 brachte Unterstützung für den Apple News Abonnementdienst Plus, Updates der TV-Fernbedienung und TV-Funktionen in HomeKit, Safari-Änderungen, neue Animoji, Optimierungen an der Wallet-App und einiges mehr mit sich.

iOS 12.3 enthält zudem Unterstützung für AirPlay 2-kompatible TVs und AirPlay 2 unterstützt nun das Teilen von Videos, Fotos und Musik vom iOS-Gerät direkt mit einem Fernseher.

Apple hat zudem einige Fehler beseitigt: So wird der Tab „Für dich“ in Apple Music nun mehrmals täglich aktualisiert und schlägt euch Musik anhand von Genres, Künstlern und Stimmungen vor. Zudem wurde eine nicht reagierende Apple TV Remote gefixt und das Problem beseitigt, durch das Anrufe über WLAN-Telefonie unterbrochen werden konnten. Apple verspricht außerdem eine Bugfix für ein Problem, bei dem die Titelinformationen eines verbundenen iPhone nicht auf dem Display des Autos angezeigt werden konnten.

