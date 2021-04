Leak: Das sind die Frühlingsfarben von Apple

Die MagSafe-Hüllen für das iPhone 12 sollen bald in neuen Farben erscheinen, wenn sich ein Leak auf der chinesischen Social-Networking-Plattform Weibo als wahr entpuppt. DuanRui hatte das Posting aus dem chinesischen Netzwerk befreit und über Twitter veröffentlicht.

Die neuen Farboptionen sollen Hellblau, Dunkellila, Hellgrün und Orange sein. Nun kommt das große Aber: Die Hüllen-Sommerkollektion von 2020, die damals natürlich noch für das iPhone 11 entwickelt wurde, ist dem ziemlich ähnlich, bis auf das dunkle Lila.

Vermutlich wird es auch neue Apple-Watch-Armbänder geben, die in den gleichen Farben gehalten sind. In aller Regel wird das neue Zubehör Anfang April offiziell vorgestellt, allerdings nicht immer anlässlich eines Events, sondern oftmals auch nur per Pressemitteilung oder durch eine schlichte Aktualisierung des Apple-Onlineshops.

Welche ist die schönste Farbe?

