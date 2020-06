Neue Hüllen für das iPhone 11 und das iPhone 11 Pro

Parallel zu den neuen Uhrarmbändern für die Apple Watch hat Apple auch korrespondierende Hüllen für die aktuellen iPhones vorgestellt. Diese in den "neuen Sommerfarben" gehaltenen Schützhüllen passen auf das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max.

Die neuen Schützhüllen können ab sofort in Apples Online-Store für 45 Euro erworben werden. Alternativ geht das ganze natürlich auch über einen Besuch im Apple Store, doch viele Leute kaufen aktuell lieber online ein - wer kann es ihnen verdenken.

Die neuen Farben heißen übersetzt Seeschaum, Vitamin C und Leinenblau (Seafoam, Vitamin C, and Linen Blue) was hellgrün, orangefarben und dunkelblau entspricht. Die Farbe des Uhrenarmbands Küstengrau gibt es hingegen nicht als iPhone-Case. Schade eigentlich, denn in dieser Farbe kommt vor allem das Rot des iPhone 11 gut zur Geltung.

Apple bringt jedes Jahr mehrere neue Farbstellungen der Silikon-Armbänder und Hüllen auf den Markt - zum Sommer und zum Herbst/Winter. Sie markieren dieses Jahr den Auftakt zum WWDC 2020. Die Veranstaltung, die am 22. Juni beginnt, wird wegen der anhaltenden Pandemie diesmal ausschließlich online stattfinden. Mac Life wird natürlich auch in diesem Jahr wieder darüber berichten.

Welche ist die schönste Farbe?

Gefallen dir die neuen Farben für die iPhone-Hüllen? Welche sagt dir am meisten zu? Schreibe deine Meinung in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels oder auf Facebook. Unabhängig davon: Welches ist für dich die beste iPhone-Hülle? Bitte poste einen Link dazu!

Produkthinweis Produkthinweis Spigen 2 in 1 Ladestation Ständer Docking Kompatibel mit iPhone Handy Ständer, Apple Watch lle Serien, Airpods/Airpods Pro - Holzkohle 19,99 €