20.09.2019 - 07:32 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Neue Treppe aus Edelstahl und Oberlichter für natürliches Licht im Apple Store auf der 5th Avenue (Bild: Apple)

Am Freitag, 20. September, öffnet Apple Fifth Avenue in neuem Design seine Türen für die Öffentlichkeit. Damit kehrt eines der Wahrzeichen von New York zurück mit einem neuen Konzept. Der neue Apple Fifth Avenue ist fast doppelt so groß wie das Original, mit einer höheren Decke und mehr natürlichem Licht, was eine perfekte Bühne für die neuen Produkte von Apple schafft. Apple Fifth Avenue feiert um 14 Uhr Neueröffnung.

Steve Jobs eröffnete im Jahr 2006 den Store und begrüßte persönlich die ersten Kunden, die den Würfel betraten. Seitdem haben mehr als 57 Millionen Menschen Apple Fifth Avenue besucht, mehr als die Freiheitsstatue oder das Empire State Building. Der Glaswürfel ist immer ein Hingucker und ein bedeutender zentraler Ort für Produktverkaufsstarts beginnend mit dem ersten iPhone im Jahr 2007 gewesen. Apple Fifth Avenue ist bereit für seinen bisher wichtigsten Verkaufsstart diesen Freitag, mit der Verfügbarkeit von iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max und Apple Watch Series 5.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten ist der Apple Store auf der Fifth Avenue in New York jetzt fast doppelt so groß wie in seiner ursprünglichen Gestalt. Mit einer höheren Decke und mehr natürlichem Licht, ist Apple Fifth Avenue eine hellere, großzügigere Fläche und die perfekte Bühne für Kunden, um die neuesten Produkte von Apple zu entdecken und auszuprobieren. In einem neuen Forum werden die kostenlosen, täglichen Today at Apple-Sessions stattfinden, die ab Samstag (21.9) mit einer speziellen Reihe starten, die den kreativen Geist von New York einfängt. Auch der Bereich der Geniuses hat sich größenmäßig verdoppelt, wodurch dem Team drastisch erhöhte Servicekapazitäten ermöglicht werden.

In Apple Fifth Avenue werden 900 Mitarbeiter arbeiten, die über 30 Sprachen sprechen. Er ist nach wie vor der einzige Apple Retail-Standort, der 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet ist.

