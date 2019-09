11.09.2019 - 14:23 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Neu gestalteter Apple Store auf der Fifth Avenue in New York (Bild: Apple)

Nach umfangreichen Umbauten macht Apple seinen Apple Store Fifth Avenue am 20. September wieder auf. Innen ist es heller und großzügiger, verspricht Apple-Retail-Managerin Deidre O’Brien im Rahmen der Apple-Veranstaltung „By Innovation only“.

Am 20. September und damit zum Verkaufsstart von Apple Watch und iPhone 11 macht Apple seinen Store auf der Fifth Avenue in New York wieder auf. Nach umfangreichen Renovierungen wirkt das Innere des unterirdischen Ladens heller und großzügiger. Kunststück: Apple entfernte eine Zwischendecke.

Der Apple Store Fifth Avenue ist einer von sieben Apple-Stores im New Yorker Stadtteil Manhattan.

