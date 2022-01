Apple feiert den Black History Month mit einem neuen Zifferblatt für die Apple Watch

Unter CEO Tim Cook zeigt sich Apple besonders engagiert, um Menschen auf aller Welt zu helfen. Während 2021 nur das Unity-Zifferblatt für die Apple Watch einführte, um den Black History Month zu feiern, zieht sich das Thema im Februar durch alle Bereiche des Apple-Ökosystems. Das Unternehmen verspricht spezielle Folgen von „The Message“ auf Apple Music 1. Die Folgen werden aktuelle Themen rund um Gesundheit und Wellness von People of Color in einen Kontext setzen und die historische Perspektive, Errungenschaften und Beiträge, die People of Color zur Kultur geleistet haben, beleuchten.

Fitness+ ehrt den Black History Month

Im Rahmen von Apples Fitness+ sollen neue Workouts dem Monat Tribut zollen, während Playlists, die People of Color Künstler:innen gewidmet sind, bereitstehen. Zusätzlich wird es eine Unity-Herausforderung geben, die dir eine limitierte Auszeichnung verleiht, wenn du sieben Tag in Folge die Bewegungsringe schließt.

Außerdem wird am 7. Februar auf Fitness+ eine neue Folge von Zeit fürs Gehen veröffentlicht, die ein inspirierendes Audioerlebnis auf der Apple Watch, mit der Aktivistin Ayọ Tometi, eine der Gründer:innen der Black Lives Matter-Bewegung, bietet.

Apple Podcasts, Apple News und andere Dienste

Apple bleibt natürlich nicht bei Apple Music oder Fitness+ stehen, sondern dehnt den Black History Month auf den App Store, Apple Podcasts, Apple Bücher, Apple Karten, Apple News sowie die Apple TV App aus, um passende Inhalte vorzustellen, die von kreativen People of Color stammen. Die TV-App wird kuratierte Sammlungen von Filmemacher:innen und Stars hervorheben, während im App Store inspirierende Geschichten über Apps, Entwickler:innen und einflussreiche Stimmen erscheinen, die ein sicheres Umfeld für People of Color Comunnitys schaffen.

Apple Watch: Ein neues Armband und Unity-Zifferblatt

Nachdem Apple 2021 nur das Unity-Zifferblatt vorstellte, gibt es in diesem Jahr eine Erweiterung. Das Unity Lights Zifferblatt wurde speziell mit 2D-Raytracing entwickelt und stellt damit eine Neuheit für Apples Zifferblätter dar:

Jedes Pixel auf dem Bildschirm simuliert Licht und Schatten, der darauf fällt, und die Bewegung der Uhrzeiger enthüllt und verdeckt gleichzeitig das Licht, das sich im Laufe des Tages dynamisch verändert. Das Unity Lights Zifferblatt kann als Vollbild oder kreisförmiges Zifferblatt angepasst werden und enthält eine Schwarz-Weiß-Option, Markierungen zur besseren Zeiterfassung, bis zu vier Komplikationen und ein Monogramm. Nutzer:innen von iPhone, iPad und Mac können ihre Unterstützung für den Black History Month auch durch das Herunterladen von Afrofuturismus-inspirierten Hintergrundbildern zeigen, die auf apple.com erhältlich sind.

Ergänzt wird neue kostenlose Zifferblatt durch ein neues Armband. Das Black Unity Geflochtenes Solo Loop Armband wird aus 16.000 recycelten Garn- und Silikonfäden mit Hilfe einer hochmodernen Präzisionsflechtmaschine geflochten, um eine extrem bequeme, individuelle Passform zu gewährleisten. Es wurde von Mitgliedern und Verbündeten der kreativen People of Color Gemeinschaft bei Apple entworfen, um Geschichte und Kultur der People of Color zu feiern und Generationen von People of Color in der afrikanischen Diaspora zu ehren. Das Design symbolisiert den gemeinsamen Glauben an die Notwendigkeit einer gerechteren Welt. Die leuchtenden roten und grünen Farben der panafrikanischen Flagge erscheinen wie gesprenkeltes Licht auf dem schwarzen Armband.

Das Zifferblatt ist ab sofort in der Watch-App auf dem iPhone freischaltbar, während du das neue „Black Unity“-Armband ab sofort im Apple Online Store für 99 Euro bestellen kannst. Es ist in unterschiedlichen Größen verfügbar. Die Auslieferung erfolgt ab dem 1. Februar 2022.