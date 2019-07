17.07.2019 - 21:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Mülleimer, BHs, Schuhe, Gürtelschnallen und sogar ein Tunnel. Arbeiter bei Zulieferern von Apple lassen nichts unversucht, um Teile von iPhones, die noch nicht offiziell bekannt sind, herauszuschmuggeln. Oft werden sie von Apples Sicherheitsteam erwischt.

In einem Bericht von The Informationen werden die verschiedenen Möglichkeiten der Arbeiter in chinesischen Fabriken von Zulieferern Apples beleuchtet, Teile noch vor dem Produktlaunch herauszuschmuggeln, um damit etwas Geld zu verdienen.Die Fabrikarbeiter innerhalb der asiatischen Lieferkette von Apple hatten nach einem Bericht zum Beispiel Teile des iPhone 5C herausgeschmuggelt, so dass die Presse schon vorab Wind von den Geräten bekam. Damals hatte Apple genug von den Sicherheitslecks und stellte eine Sicherheitseinheit zusammen, die die Geheimnisse des Unternehmens bei den Lieferanten in China überwachen sollten.

Die Arbeitet hatten versucht unter anderem Teile in Stofffetzen, Schuhen, Gürtelschnallen, BHs, Spülwasser und unter Metallspänen zu verstecken. Es wurden sogar einmal Arbeiter erwischt, die einen kleinen Tunnel aus dem Fabrikgebäude heraus gruben.

Angeblich waren dabei mehr als 30 Personen von Apple beauftragt worden. Mittlerweile sollen aber externe Mitarbeiter die Aufgaben übernehmen. Apple soll nach dem Artikel von The Information ehemalige US-Militär- und Geheimdienstmitarbeiter rekrutiert haben, die fließend Chinesisch sprechen.

Der Bericht erwähnt was Apple alles getan hat, um auf solche Ereignisse zu reagieren. So gibt es nur noch durchsichtige Müllbeutel, die mit Metalldetektoren gecheckt werden. Lagerbehälter werden mit Sicherheits-Etiketten versehen. Die wichtigste Maßnahme dürfte aber ein Seriennummern-System sein, dass die Rückverfolgung auf eine einzelnes Montageband erlaubt.

Dennoch ist natürlich bemerkenswert, wie viel schon kurz vor den Apple-Events an Informationen bekannt wird.

