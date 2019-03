22.03.2019 - 21:32 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hatte gestern Final Cut Pro, Motion und Compressor für macOS mit neuen Funktionen zur Erkennung von Mediendateien aktualisiert, die von zukünftigen macOS-Versionen nicht unterstützt werden. Heute hat Apple ein Support-Dokument mit zusätzlichen Informationen über inkompatible Mediendateien für Final Cut Pro X- und Motion-Projekte aktualisiert.

Letztes Jahr warnte Apple die Anwender vor: macOS 10.15 wird nur noch 64-Bit-Anwendungen unterstützen. Das ist für sich genommen nicht nur ein Problem für App-Entwickler sondern auch für Nutzer, die Daten verwenden, die nur von 32-Bit-Apps geöffnet werden können. Das Supportdokument von Apple wirft mehr Licht auf die bevorstehenden Änderungen.

Apple sagt, dass ältere Mediendateien, die mit Formaten oder Codecs aus QuickTime 7 erstellt wurden, in Zukunft nicht mehr mit macOS kompatibel sein werden. Dies ist Teil des Übergangs von der 32-Bit- zur 64-Bit-Technologie unter MacOS.

Darüber hinaus erklärt Apple, dass die gestrigen Updates für Apps wie Final Cut Pro und Compressor erforderlich waren, damit Benutzer diese älteren Mediendateien in modernere Codecs konvertieren können. Mit zukünftigen Versionen von macOS, sagt Apple, wird diese Konvertierungsoption nicht möglich sein: "Bevor Sie nach macOS Mojave auf die nächste große Version von macOS aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie alle inkompatiblen Mediendateien konvertieren. Nach dem Upgrade ist die Option zum Konvertieren der inkompatiblen Dateien nicht mehr möglich."

Apple beschreibt den Prozess der Konvertierung von Legacy-Dateien mit Final Cut Pro so:

"Wenn Sie Medien importieren oder eine Bibliothek in Final Cut Pro 10.4.6 oder höher öffnen, erscheint ein Fenster, in dem inkompatible Mediendateien aufgelistet werden, falls sie vorhanden sind. Um inkompatible Mediendateien sofort zu konvertieren, klicken Sie im Fenster auf Konvertieren. Final Cut Pro erstellt Kopien der Mediendateien im Apple ProRes-Format, platziert sie am aktuellen Speicherort der Bibliothek und verknüpft Clips in der Bibliothek erneut mit den konvertierten Dateien."

Apple wird macOS 10.15 voraussichtlich auf der WWDC im Juni 2019 vorstellen. Das neue Betriebssystem dürfte dann im Herbst 2019 nach einer langen Betaphase final erscheinen.

