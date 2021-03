Apple stampft eigene Musik-App ein

Was konnte die Musikmemos-App?

Überraschend veröffentlichte Apple im Januar 2016 eine neue App für iOS-Geräte. Der iPhone-Hersteller wandte sich damit besonders an Musiker und Künstler und wollte diesen eine einfache App geben, um ihre musikalischen Gedanken immer und überall festzuhalten. Anders als etwa die Sprachmemos-App konnte die Anwendung Rhythmus und Akkorde von akustischen Gitarren und Klavieren analysieren. Daraus stellte die App dann ein Schlagzeugspiel bereit, das den Hintergrund auffüllt und den Beat hält.

Anders als bei den Apps Podcasts, TV, Kurzbefehle sowie den iWork-Anwendungen konnte sich Apple bei Musikmemos nicht durchringen, sie vorzuinstallieren. Auch sonst erhielt die App nur wenig Aufmerksamkeit aus Cupertino, was sich in den wenigen Updates und schließlich der Einstellung widerspiegelt. Letzteres kündigte Apple im Dezember 2020 an und aktualisierte gleichzeitig die Anwendung ein letztes Mal auf Version 1.0.7.

Musikmemos Version 1.0.7 bringt wichtiges Feature

Damit die Aufnahmen und Daten nicht verloren gehen, stellte Apple Version 1.0.7 bereit. Damit wollte man Künstlern ermöglichen, ihre Aufnahmen zu sichern. Dazu fügte das Entwicklerteam eine Exportfunktion hinzu, um die Musikmemos in die Sprachmemos-App zu übertragen. In den Sprachmemos wird ein separater Ordner namens Musikmemos erstellt, um das Auffinden zu erleichtern. Laut Apple sollen sich von dort aus die Aufnahmen zur Weiterverarbeitung schnell in Garageband übertragen lassen. Dort soll man dann direkt Songs erstellen und Anpassungen vornehmen können.

Auch wenn die Anwendung seit dem 2. März nicht mehr im App Store zu finden ist, können Nutzer, die die App bereits heruntergeladen haben, sie weiterverwenden. Wurde sie etwa deinstalliert, lässt sich noch immer im App Store im eigenen Einkaufsverlauf finden und erneut downloaden.

Habt ihr die App jemals verwendet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.