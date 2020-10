Apple erhöht den iCloud-Speicher – für Apple-One-Kunden

Nach zahlreichen Gerüchten und einer fast zweimonatigen Wartezeit seit der Ankündigung ist Apple One seit heute verfügbar. Die Apple-Flatrate ist in Deutschland in zwei Pakete unterteilt. Ein Bundle für Einzelpersonen mit 50-GB-iCloud-Speicher oder ein Familienpaket mit 200-GB-Speicher. Allerdings kann man den Speicher auch erhöhen. Gegen einen Aufpreis kann man, wie bisher auch, bis zu 2 TB an iCloud-Speicher zu buchen. Überraschend ist jedoch, dass Apple im Zuge der Neueinführung auch die Speicheroptionen ausbaut. Erstmals kann man nämlich auch bis zu 4 TB zu buchen – unter gewissen Umständen.

Mehr Speicher nur für Apple-One-Kunden

Wie so oft gibt es Einschränkungen, die in manchen Fällen willkürlich erscheinen. Im Fall von Apple One können bislang nur Nutzer, die ein aktives Abonnement haben, die 4-TB-Option in Anspruch nehmen. Möchte man Apple One hingegen nicht und nutzt beispielsweise nur iCloud, dann kannst du maximal die 2-TB-Option auswählen. Dies geht aus einem aktuellen Supportdokument hervor, dass Apple heute bereitstellte.

Demnach addiert sich der maximale Speicher aus dem Premium-Abo und der separat erworbene iCloud-Speicher. Dies bringt ein weiteres Problem mit sich. In Deutschland sowie den meisten anderen Ländern ist die Premium-Option mit 2-TB-iCloud-Speicher gar nicht verfügbar, sodass man voraussichtlich nur bis zu 2,2 TB erhalten kann. Dabei stammen 200 GB aus dem Familien-Abo von Apple One und 2 TB aus zusätzlich erworbenen iCloud-Speicher, die sich addieren.

Übrigens erklärt Apple die Funktionsweise des iCloud-Speicher-Stapelns wie folgt:

Wenn Apple One mehr Speicher bietet als dein aktueller Speicherplan , dann wird dieser beendet und du erhältst den Speicher aus dem Apple-One-Abo.

, dann wird dieser beendet und du erhältst den Speicher aus dem Apple-One-Abo. Wenn Apple One gleich viel Speicher bietet wie dein aktueller Speicherplan , dann wird dieser erst beendet, wenn die Testphase vorbei ist. An dem Speicherplatz änderst sich nichts.

, dann wird dieser erst beendet, wenn die Testphase vorbei ist. An dem Speicherplatz änderst sich nichts. Wenn Apple One weniger Speicher bietet als dein aktueller Plan, dann wird der iCloud-Speicher aus Apple One zu deinem bisherigen Speicher hinzuaddiert. Wenn du weniger benötigst, kannst du ein Downgrade durchführen.

