14.08.2018 - 22:21 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Rosmarie Voegtli / CC BY 2.0)

Neue Stellenangebote von Apple lassen erkennen, auf welche Bereiche das Unternehmen künftig hohes Gewicht legt. So scheint Apple neue Fitness-Sensoren entwickeln zu wollen, die in die Apple Watch eingebaut werden sollen.

Nach einem Bericht von CNBC hat Apple Stellenangebote veröffentlicht, die einen Blick auf zukünftige Produkte erlauben. Die Journalisten zitieren drei Stellenausschreibungen dieses Sommers, in denen auf Prozessoren für Fitness-Sensoren hingewiesen wird. CNBC glaubt daraus ablesen zu können, dass deshalb neue Sensoren für die Apple Watch entwickelt werden sollen, die Bewegungsdaten und andere gesundheitsrelevante Informationen erfassen können.

Apple entwickelt unter anderem Koprozessoren für iPhones, die Aufgaben wie Schrittmessungen übernehmen. Die Apple Watch enthält sogar eine Mischung aus Zulieferteilen und Apple-spezifischen Chips, die für spezielle Aufgaben wie die Verbesserung der drahtlosen Konnektivität mit Zubehör wie Kopfhörern entwickelt wurden.

Der Bericht von CNBC legt nahe, dass Apple für die Zukunft noch mehr Sensoren geplant hat - also nicht nur die bisherigen Herzfrequenz- und Bewegungssensoren, die in die Apple Watch eingebaut werden.

Analyst Ming-Chi Kuo hatte in den letzten Monaten vorausgesagt, dass die nächste Generation der Apple Watch eine verbesserte Herzfrequenz-Tracking-Funktionen und ein größeres Display bieten wird. Was genau verbessert werden kann, ist noch nicht klar. Es wäre allerdings sehr überraschend, wenn Apple nun ein EKG entwickelt hat, das in der Uhr untergebracht ist.

EKGs für die Apple Watch sind eigentlich nichts Neues, doch sie wurden bisher nicht in der Uhr selbst sondern im Armband untergebracht. Das AliveCor Kardia erlaubt beispielsweise eine solche Messung. Dabei wurden zwei Elektroden in das Band eingearbeitet. Selbst mit einem Einkanal-EKG würden sich aber noch Arrhythmien oder ein Kammerflimmern nachweisen lassen.

