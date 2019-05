Mit der Apple Card wird Apple in diesem Jahr eine eigene Kreditkarte gemeinsam mit Goldman Sachs in den USA veröffentlichen. Während sich der Starttermin langsam nähert und noch immer einige Fragen offen sind, meldete sich der ehemalige Apple-Creative-Director Ken Segall in einem Blogpost zu Wort. Darin schrieb er, dass Apple bereits vor 15 Jahren eine eigene Kreditkarte plante, die ebenfalls ein Bonussystem beinhalten sollte.