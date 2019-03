Neben Apple TV+, Apple Arcade und Apple News+ kündigte Apple eine eigene Kreditkarte an. Diese soll nicht nur Apple Pay um eine wichtige Komponente erweitern, sondern will den Umgang mit Kreditkarten neu erfinden. Apple hat hierzu eine Partnerschaft mit der Investmentbank Goldman Sachs geschlossen und will noch in diesem Jahr in den USA starten. Während man auf Gebühren völlig verzichtet, sieht dies in Bezug auf Zinsen ganz anders aus.