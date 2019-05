13.05.2019 - 19:56 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Andreas Donath)

Apple hat mit macOS 10.14.5 nun schon das fünfte Update für Mojave veröffentlicht. Das Update bringt Unterstützung für AirPlay 2 und beinhaltet zahlreiche Bugfixes und Sicherheitsupdates.

Apple hat ein kleines Update für sein Desktop-Betriebssystem veröffentlicht. macOS Mojave 10.14.5 beinhaltet vornehmlich Leistungssteigerungen und Bugfixes, wie es in den Veröffentlichungsnotizen heißt.

Das Update fügt die Unterstützung von AirPlay 2 für das Teilen von Videos, Fotos und Musik hinzu, so dass diese Inhalte auf einem AirPlay 2-fähigen Smart TV angesehen werden können.

Außerdem wird die Audiolatenz bei MacBook Pro Modellen, die 2018 veröffentlicht wurden, reduziert. Das Update behebt laut Apples Releasenotes zudem ein Problem, das dazu führte, dass bestimmte sehr große OmniOutliner- und OmniPlan-Dokumente nicht ordnungsgemäß dargestellt wurden.

Welche Sicherheitsupdate enthalten sind, hat Apple leider noch nicht mitgeteilt.

Vor der Installation des neuen Betriebssystems sollte dringend über ein Backup des Rechners nachgedacht werden, falls es zu Datenverlusten während des Updatevorgangs kommen sollte.

Das vorherige Update auf macOS 10.14.4 beinhaltete wesentlich mehr Neuerungen wie die Unterstützung des neuen Streaming-Video-Dienst von Apple und der Zeitschriften-App namens Apple News Plus. Damit könnenim Rahmen einer Flatrate Zeitungen und Zeitschriften gelesen werden. Noch gibt es das Angebot allerdings nicht in Deutschland, weshalb die Funktion hierzulande noch fehlt. Der Zeitschriften-Service Apple News+ basiert auf Texture, der digitalen Magazin-App, die Apple 2018 gekauft hat. Dazu kam Safari-AutoFill mit Touch ID und automatische Themen für den Darkmode in Safari.

