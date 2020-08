„Apple blockiert Fortnite Season 4“, sagt Epic Games

Obwohl Apple und Epic Games bereits die erste gerichtliche Auseinandersetzung am 24. August mit einem Unentschieden beendet haben, scheinen die Spieleentwickler weiter sticheln und die Spieler gegen Apple mit Falschaussagen aufbringen zu wollen. In einem neuen Versuch richtet man sich per E-Mail an Spieler auf dem iPhone, iPad und Mac und lässt sie wissen, dass sie nicht mehr an Chapter 2 Season 4 mit den Marvel-Inhalten teilnehmen können. Auch hier schiebt man Apple vor.

In einer Schmierenkampagne geht Epic Games gegen Apple vor und beschuldigt den iPhone-Hersteller neue Inhalte sowie die Fortnite-Rückkehr auf die Plattformen zu blockieren. Jedoch stellte in der ersten Anhörung die Richterin fest, dass Epic Games die Lage selbst verschuldet hat und man durch die Entfernung der direkten Bezahlmethode in den App Store zurückkehren kann. Dadurch könnte man auch Season 4 auf den Apple-Plattformen starten. Apple signalisierte die Bereitschaft das Spiel wieder aufzunehmen, wenn man es an die Richtlinien anpasst – ungeachtet vom Rechtsstreit.

Allerdings entschied sich Epic Games dagegen und schnitt sogar Mac-Nutzer von den Updates ab, obwohl diese gar nichts mit den mobilen Plattformen zu tun haben, da Fortnite am Mac über den Epic Launcher läuft und damit Apples Regeln nicht gelten. In der E-Mail an die Nutzer schreibt Epic jedoch, dass man gerichtlich gegen Apples Monopol vorgeht und Apple als Vergeltungsschlag Fortnite-Updates sowie die Installation auf iOS-Geräten verbietet. Dabei vergisst man die Tatsache, dass Apple das Spiel erst entfernte als man die direkte Bezahlmethode einführte, die gegen die durch Epic zugestimmten App-Store-Richtlinien verstößt. Anschließend reichte Epic Games dann die Klage ein.

Durch die Verdrehung der Tatsachen verliert Epic Games immer mehr an Glaubwürdigkeit und könnte sich dadurch an den weiteren Verhandlungstagen selbst schaden. Beispielsweise führt man immer wieder die 30 Prozent Abgabe bei In-App-Käufen an, die die Preise unnötig erhöhen. Dabei hatte die Richterin Gonzalez Rogers bereits gesagt, dass dies ein üblicher Satz ist, den viele Unternehmen verlangen. Auf der anderen Seite verlangt Epic selbst 12 Prozent und reicht die Abgaben-Ersparnis (gegenüber anderen Stores wie Steam) bei eigenen Titeln sowie In-App-Käufen im Epic Games Store nicht an die Nutzer weiter.

Die nächste Anhörung ist für den 28. September angesetzt und es bleibt abzuwarten, wie diese ausgeht.

Epic Games' Statement:

Apple is blocking Fortnite updates and new installs on the ‌App Store‌, and has said they will terminate our ability to develop Fortnite for Apple devices. As a result, the Chapter 2 - Season 4 update (v14.00), did not release on iOS and macOS on August 27. [...]

Apple limits competition so they can collect 30% of consumer payments made in apps like Fortnite, raising the prices you pay. Epic lowered prices through a direct payment option, but Apple is blocking Fortnite in order to prevent Epic from passing on the savings from direct payments to players. Epic has taken legal action to end Apple's anti-competitive restrictions on mobile device marketplaces. Papers are available for our August 13, August 17, and August 23 filings. In retaliation for this action, Apple blocked your access to Fortnite updates and new installs on all iOS devices.