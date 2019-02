Was überhaupt nicht geht, ist, dass Nutzer ungefragt aufgezeichnet werden. Erinnern Sie sich an manche Hotline-Anrufe, an denen eine Bandansage Sie informierte, dass die Gespräche zum Zwecke der Auswertung aufgezeichnet würden, es sei denn, Sie wünschen dies nicht. Auch so etwas hat man „früher“ ohne Ihre Zustimmung getan.

Darüber hinaus ist die Aufzeichnung und Auswertung von Benutzereingaben ein normales Werkzeug in der QA oder auch Qualitätssicherung. Ich selbst habe diese und andere Methoden an der Hochschule während meines Studiums kennen gelernt und auch angewendet. Mit dem Unterschied, dass wir „Probanden“ vorher gefragt haben und sowohl Ihre Nutzung von Apps oder Webseiten mit einer Kamera aufzeichneten als auch ihre Eingaben mit der Tastatur und Maus mit besonderer Software. Mit Transkripten wurde dann das Verhalten ausgewertet. Anhand der Erkenntnisse der eigenen Beobachtung wurde zudem ein abschließendes Interview geführt, und weitere Fragen gestellt. Am Ende war das Ziel, die App oder Webseite zu optimieren. Warum wird ein Suchfeld in der Seitenleiste kaum genutzt, ein anderes am Kopf der Seite aber schon? Wieso kommt eine Navigation besser zur Geltung als eine andere?

Auch die angesprochenen Firmen versuchen vermutlich mit kleinen Änderungen ihrer Apps „die Benutzerführung zu optimieren“. So würde man das im Marketing vermutlich ausdrücken. Am Ende geht es für Firmen wie Expedia und Co. aber darum, mehr Reisen und Hotels zu verkaufen. Ganz so, wie Süßigkeiten im Kassenbereich immer auf Kinderhöhe platziert werden und andere Maßnahmen. Ist das verwerflich? Das muss am Ende jeder für sich entscheiden.

Mit Sicherheit wollten die Unternehmen Sie nicht ausspähen, sondern tatsächlich nur QA betreiben. Es ist aber gut und richtig, dass Apple nun einfordert, dass Sie und ich in Zukunft über derlei Prozesse vorab aufgeklärt werden und auch ablehnen können.

Übrigens: So etwas kann Ihnen auch auf Webseiten passieren. Es gibt Erweiterungen für Google Analytics oder Matomo (früher Piwik), mit denen ebenfalls Benutzereingaben in Form von Heatmaps und anderen aufgezeichnet werden. Ich würde drauf wetten, dass es Webseiten gibt, die auch das ungefragt tun, selbst in Zeiten der DSGVO.