Dicke Handbücher packt Apple seinen Produkten nicht bei, Sie können Sie aber online herunterladen (Bild: CC0)

Apple-Anleitungen als PDF downloaden - so geht’s. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino stellt seinen Kunden alle möglichen Bedienungsanleitungen kostenlos zum Download ins Netz. Natürlich spart das dem Unternehmen auch Geld, insofern es keine dicken Handbücher mehr drucken muss. Aber: Es spart auch der Umwelt wichtige Ressourcen. Wenn Sie nun aber ein Problem mit Ihrem MacBook, MacBook Pro, iMac, iPad (Pro), iPhone XR, 7, 5s und so fort haben, können Sie die passende Anleitung online herunterladen. Wir verraten Ihnen, wie Sie dazu vorgehen müssen.

Handbücher zu Apple-Produkten herunterladen

Sie kaufen ein Apple-Produkt, öffnen die Verpackung und stellen fest: Es gibt gar kein richtiges Handbuch. Das ist schon seit vielen Jahren so. Bekommen Sie für Ihre Waschmaschine oder Ihren Toaster eine gedruckte Bedienungsanleitung, suchen Sie diese beim iPhone oder Mac vergebens.

Doch Apple bietet natürlich Handbücher an. Sie finden diese online, auf einer speziellen Webseite des Herstellers.

Nach Handbüchern suchen, Anleitungen herunterladen

Sie finden dort in jedem Fall eine „Online“-Version des Handbuchs für Ihr Gerät, die Sie im Browser lesen können. Erst mit der Zeit veröffentlicht Apple dann auch E-Book-Varianten der Anleitungen, die Sie ebenfalls herunterladen können, wenn Sie möchten. Zentrale Anlaufstelle dafür ist über die „Apple Books“-App (in Dtlnd. Bücher-App). Sie könnten also durchaus auch in der Bücher-App nach den Anleitungen zu Apples Hardware suchen.

Bei „älteren“ Produkten und vor einigen Jahren, handhabte Apple dies noch anders. Deshalb finden Sie durchaus auch PDF-Versionen von Handbüchern zu älteren Apple-Geräten wie beispielsweise dem iPhone 5s online.

Wichtig im Problemfall und bei Neugier

Diese Handbücher sind in jedem Fall eine gute Anlaufstelle, sollten Sie einmal Probleme mit Ihrem Gerät haben. Noch besser ist es aber, wenn Sie die Handbücher tatsächlich aus Neugier lesen, da Sie so auf direktem Weg deutlich viel mehr über die Funktionsvielfalt der iPhones, iPads und Macs erfahren.

