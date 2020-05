AirPods - Apple traute eigenem Produkt wenig zu

Greg Joswiak, Vice President of Product Marketing bei Apple, scheint selbst ein wenig skeptisch gewesen zu sein, als Apple die AirPods 2016 auf den Markt brachte. Die Absatzzahlen überraschen den Manager immer wieder. Er selbst hatte wohl nicht mit einem derartigen Erfolg gerechnet, wie er dem Magazin Wired anvertraute.

Anfänglich waren die Geräte so knapp, dass sie in den Apple Stores nicht einmal ausgestellt werden konnten. Es ist immer noch ein Phänomen, weshalb die Ohrhörer so erfolgreich sind. Ihr Klang wird in Tests regelmäßig im Mittelfeld eingeordnet, ihr Preis ist hoch.

Wie es zu den AirPods kam

Joswiak verriet Wired auch etwas zur Entstehungsgeschichte der AirPods. Apple hatte mit der Stanford Universität zusammengearbeitet und Ohren und Ohrenformen mit einem 3D-Scanner eingelesen. Nur so konnte erreicht werden, dass die Ohrstöpsel vielen Nutzern passen, auch wenn es immer wieder einmal Berichte über Menschen gibt, bei denen die AirPods nicht halten. Bei den AirPods Pro, den ersten echten InEars, ist Apple ähnlich verfahren, hat aber noch mehr Ohren eingescannt.

Kabel ab – das hat bei Apple Methode

Apple hat schon lange auf eine kabellose Zukunft gewettet und beispielsweise 2016 die alten Kopfhöreranschlüsse beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus entfernt, doch selbst damals wurden die Kopfhörer noch mit einem Kabel über die Lightning-Schnittstelle angeschlossen. Später kam noch eine Induktionsladefunktion für die Smartphones hinzu. Das sind aber nicht die einzigen kabellosen Funktionen: Mit iCloud können kabellose Backups über WLAN gemacht werden. Künftig soll es Gerüchten nach auch möglich sein, mit dem iPhone die Apple Watch kabellos aufzuladen oder mit einem MacBook das iPhone induktiv mit Strom zu versorgen.

AirPods sind für Apple nicht mehr wegzudenken

Wie Apple anlässlich der ersten Quartalszahlen in der Corona-Krise berichtete, ist das Geschäft mit den Wearables, zu denen nicht nur die AirPods, sondern beispielsweise auch die Apple Watch gehört, geradezu explodiert. Die Kategorie Wearables habe einen Umsatzrekord aufgestellt, so Tim Cook anlässlich der Präsentation der Zahlen. Genaue Daten nennt Apple aber nicht und trennt auch nicht die unterschiedlichen Produktkategorien auf. Einzelne Stückzahlen sind nicht bekannt.

Hast du AirPods und bist mit ihnen zufrieden? Gibt es Kritikpunkte, die du schon immer einmal loswerden wolltest? Dann poste doch mal deine Meinung!