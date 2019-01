Nach der Veröffentlichung des iPhone XS und XS Max, sowie iPhone XR begann bereits die übliche Spekulationsphase für das nachfolgende Modell. Mehr denn je ist angesichts Apples Umsatzwarnung aber von Interesse, wie sehr das Unternehmen mit den kommenden Modellen die Wünsche der Kunden befriedigt.

Jean Baptiste Su ist der Meinung, dass Apple 2019 ein iPhone im Stil des iPhone X veröffentlichen wird. Das Gerät soll weiterhin Face ID unterstützen, bekommt aber eine kleinere „Kerbe“. Dazu soll das Gerät außerdem Touch ID zurückbringen, mit einem Fingerabdrucksensor im Display.

Ferner würde das 2019er Gerät auch einen USB-C-Anschluss erhalten.

Su scheint allerdings kein Freund Apples zu sein. Schreibt er doch, dass die Erweiterbarkeit in Form von Speicherkarten, anders als bei Android-Flaggschiff-Geräten, immer noch fehlen würden. Apple würde außerdem bei der Kamera-Qualität und dem Schnellladen nicht draufsatteln.

„Although we believe that Apple will release a re-designed iPhone X in 2019—with a smaller notch, a fingerprint reader (Touch ID) under the display, and a USB-C port—it will still lack the extensibility (memory card), the battery life, the lightning-fast charging capability, and the camera quality of Android flagship smartphones while being more expensive.“ (Jean Baptiste Su)