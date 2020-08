Amazon Echo Flex Smart Clock jetzt auch in Deutschland

Das neue zertifizierte „Made for Amazon“-Zubehör für den Echo Flex ergänzt Amazons kleinen Smarthome-Stecker jetzt mit einer Uhr, die auch gleich eine Timer-Funktion mitbringt. Damit kannst du jederzeit die Uhrzeit oder deinen gewählten Countdown sehen.

Kleine praktische Extras für Amazon Echo Flex

Der Hersteller Third Reality hat dabei schon andere Plug-In-Extras für Amazon Echo Flex im Angebot, nun startet die kleine smarte Uhr auch in Deutschland. Amazon Echo Flex ist die einfache Lösung für die Sprachsteuerung daheim, die ihr einfach in die Steckdose steckt, mit dem WLAN verbindet und dann per Alexa zum Beispiel Licht einschaltet, die Klimaanlage regelt oder Musik über die Stereoanlage starten könnt. Echo Flex kommt dabei überall ganz flexibel zum Einsatz.

Das Display der Smart Clock regelt die Helligkeit mithilfe eines eingebauten Sensors automatisch. Man kann sie aber auch manuell per Sprachbefehl regeln. Die Uhr benötigt keine Batterien, die Stromversorgung läuft über Echo Flex.

Third Reality bietet neben der Smart Clock bereits ein Nachtlicht und einen Bewegungssensor an, den man in Verbindung mit dem Echo Flex nutzen kann. Das neu vorgestellte Zubehör ist ab sofort auch auf den deutschen Markt verfügbar. Der Preis für die Smart Clock beträgt derzeit 19,99 Euro.

