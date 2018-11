25.11.2018 - 13:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



25.11.2018 - 13:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Amazon hat mit dem Verkauf des Apple TVs begonnen, nachdem der E-Commerce-Händler drei Jahre lang den Verkauf boykottiert hatte. Ein Abkommen zwischen Apple und Amazon zulasten von Dritthändlern macht

Warum Amazon die Apple TVs zeitweise nicht mehr verkaufte, dürfte im Wesentlichen mit dem eigenen Produktsortiment zu tun haben, das als direkte Konkurrenz zur Set-Top-Box von Apple gesehen werden kann. Auch das Chromecast von Google flog aus den Regalen von Amazon und kam auch nicht wieder, nachdem das Apple TV zurückgekehrt ist. Ein Vorzeichen dafür ist die vor rund einem Jahr veröffentliche App für Prime Video für das Apple TV.

Übrigens durfte das Apple TV auch nicht von Marketplace-Händlern vertrieben werden. Das Abkommen zwischen Apple und Amazon sieht vor, dass künftig nur noch zertifizierte Drittanbieter Apple-Hardware auf der Plattform verkaufen dürfen. Diese werden nicht etwa von Amazon sondern von Apple zertifiziert.

Amazon verkauft mittlerweile die meisten Apple-Produkte angefangen vom iPhone und iPad bis hin zu den Notebooks und der Apple Watch. Nur der HomePod, der eine direkte Konkurrenz zu den Alexa-Produkten von Amazon darstellt, ist nach wie vor tabu.

Ein kleiner Wermutstropfen: Das Chrome Cast von Google wird weiterhin nicht über Amazon vertrieben. Angeblich arbeitet Apple an einem eigenen Streaming-Stick.

Laut einem Bericht von The Information soll Apple an so einem TV-Stick entwickeln, wodurch das Unternehmen ein völlig neues Preissegment erobern könnte. Die größte Frage stellt sich allerdings bezüglich der Eingabemethode. Die derzeitige Siri Remote bietet das Unternehmen schließlich zu einem Preis von 65 Euro an und kostet damit bereits mehr als die Sticks und Adapter der Konkurrenten. In iOS 12 hat Apple jedoch die Remote-Funktion tief in das System integriert und macht es über das Kontrollzentrum abrufbar, wodurch der Stick theoretisch auch ohne „richtige“ Fernbedienung auskommen könnte.

