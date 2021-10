Amazon Prime Video Neuheiten im Oktober 2021: Alle Filme und Serien um Überblick

Anders als Disney+ oder Netfix ist Amazon Prime Video von Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Für nur 69 Euro im Jahr kannst du zahlreiche Vorteile wie Prime Reading, Amazon Music, Prime Wardrobe und natürlich Prime Video genießen.

Letzteres erhält im Oktober 2021 wieder zahlreiche Filme und Serien. Sowohl Filmklassiker wie „Eyes Wide Shut“ als auch die zweite Staffel der Comedyserie „LOL; Last One Laughing“ warten auf dich. Nahezu täglich erscheinen im Oktober neue Inhalte in Amazon Prime Video.

​► Jetzt abonnieren: Amazon Prime Video für 69 Euro jährlich!

Kleines Extra: Um weitere Informationen zu den Filmen und Serien zu erhalten, haben wir dir die Titel auf die Filmdatenbank IMDB verlinkt.

Amazon Prime Video: Neue Filme im Oktober 2021

► 01. Oktober

Bingo Hell (Horror/Komödie, 2021, IMDb)

Black As Night (Horror, 2021, IMDb)

Bohemian Rhapsody (Drama/Musikfilm, 2018, IMDb)

► 03. Oktober

► 04. Oktober

► 06. Oktober

► 07. Oktober

► 08. Oktober

Justin Bieber: Our World (Dokumentation, 2021, IMDb)

Madres (Horror, 2021, IMDb)

The Manor (Horror, 2021, IMDb)

► 10. Oktober

► 14. Oktober

► 15. Oktober

► 17. Oktober

► 18. Oktober

Der karierte Ninja (Action/Animation, 2018, IMDb)

Fabricated City (Action/Thriller, 2017, IMDb)

► 20. Oktober

Slate (Action, 2020, IMDb)

► 21. Oktober

Wie ein einziger Tag (Drama/Romantik, 2004, IMDb)

► 23. Oktober

► 24. Oktober

► 25. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Serien im Oktober 2021

► 01. Oktober

► 04. Oktober

► 15. Oktober

Homeland, Staffel 8 (Krimi-Serie, 2011-2020, IMDb)

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Staffel 1 (Mystery-Serie, 2021-, IMDb)

► 18. Oktober

► 23. Oktober

Blindspot, Staffel 5 (Action-Serie, 2015-2020, IMDb)

► 25. Oktober

Lucifer, Staffel 6 (Krimi-Serie, 2016-2021, IMDb)

Anzeige

► 29. Oktober

Fairfax, Staffel 1 (Comedy-Serie, Animation, 2021-, IMDb)

Maradona - Leben wie ein Traum (Doku-Serie, 2021)

The Middle, Staffel 1-9 (Comedy-Serie, 2009-2018, IMDb)

Hinweis: Die genannten Termine können sich jederzeit ändern. Die offiziellen Informationen findest du auf der jeweiligen Unterseite auf Amazon.de

Produkthinweis Produkthinweis 2021 Apple TV 4K (32GB) 199,00 €