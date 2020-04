Amazon Lieferung verzögert: Längere Lieferzeit durch Priorisierung jetzt auch in Deutschland

Unter von der Priorisierung betroffenen Produkten ist folgender Hinweis seitens Amazon zu lesen:

„Längere Lieferzeit: Vorübergehend priorisieren wir die Lieferung von Artikeln, die unsere Kunden am dringendsten benötigen. Dadurch können die Lieferzeiten länger als gewöhnlich sein.“

Längere Lieferzeit bei Amazon: Betroffen sind Produkte, die nicht nicht lebensnotwendig sind

Unsere Stichprobe: Ein neu erschienenes Videospiel namens Persona 5 Royal, das nach aktueller Prognose trotz Prime-Mitgliedschaft an unsere Test-Adresse erst in einer Woche geliefert würde (Stand: 2.4.: Lieferung zum 9.4.) – vor einigen Tagen noch waren vergleichbare Produkte für Prime-Kunden mit Lieferung am Folgetag bestellbar. Aber auch andere Artikel sind mit einer längeren Lieferzeit gelistet. Besser steht hingegen um zeitnahe Liefertermine für Produkte des täglichen Bedarfs – viele Drogerieprodukte, etwa WC-Reiniger, sind beispielsweise mit 1-Tages-Lieferung verfügbar.

Wir empfinden den Eingriff seitens Amazon als richtig: Ja, es gibt wichtigere Produkte als etwa Videospiele. Doch in der Diskussion um bessere Bedingungen für die eigenen Mitarbeiter wirken solche Aktionen auch ein klein wenig wie eine absichtlich geworfene Nebelkerze. Wie hältst du es mit deinen Bestellungen bei Amazon?

