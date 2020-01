Alpine: CarPlay-Display so groß wie ein iPad Pro

Der neue Alpine Halo iLX-F411 ist eine Radio-Nachrüstoption für Autos, die mit dem bisher größeren Touchscreen für CarPlay ausgerüstet ist. Die Diagonale des CarPlay-Displays misst 11 Zoll. Damit ist das Gerät so groß wie das iPad Pro. Alpine hat das Gerät zur Elektronikmesse CES 2020 in Las Vegas vorgestellt

Der große Bildschirm soll dem Autofahrer eine sichere Navigation und eine einfache Steuerung von Musik, Textnachrichten und Telefonaten über Apple CarPlay oder Android Auto erlauben, denn auch mit Googles Entertainmentsystem ist das Display kompatibel.

Der Bildschirm verfügt über ein WVGA-Panel mit 854×480 Pixeln Auflösung und einer kapazitiven Touchoberfläche. Das Gerät arbeitet mit Bluetooth für Freisprech- und Audio-Streaming. Externe Quellen können über den USB-Port, den AUX-Eingang oder den HDMI-Eingang angeschlossen werden. Ein Rückfahrkameraeingang ist ebenfalls vorhanden, so dass deren Bild auf dem gleichen Bildschirm erscheinen kann. Damit das iLX-F411 überhaupt ins Auto passt, schwebt es mit einigem Abstand vor dem Armaturenbrett, wobei die Halterung mehrfach verstellbar ist. Der Receiver selbst steckt in einem 1-DIN-Gehäuse und passt so in viele Autos.

Das Alpine iLX-F411 soll im Juni 2020 in den USA für rund 1.200 US-Dollar aufgeliefert werden.

CarPlay-Displays gibt es auch wasserfest

Darüber hinaus hat der Zubehörhersteller das besonders robuste CarPlay-Display X409-WRA-JL für den Jeep Wrangler vorgestellt, das mit 9 Zoll zwar etwas kleiner, aber dafür gegen Wasser gefeit ist. Mit 3.500 US-Dollar ist es dafür aber das teuerste CarPlay-Nachrüstmodul. Das Display kann die für Offroad-Fahren wichtige Fahrzeugneigung und den Reifendruck darstellen und speichert auf Wunsch den Weg, den sich der Abenteurer durch den (Großstadt)-Dschungel gebahnt hat.



Produkthinweis Produkthinweis Alpine X902D-DU Touchscreen Navigator, festinstalliert, 9 Zoll LCD Scwarz - Navi (Ost- und Westeuropa) 22.9 cm (9 Zoll), 800 x 480 Pixel, LCD, AVI, H.264, MKV, MP4 630,00€

Mehr zu diesen Themen: