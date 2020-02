Aldis iPhone 7 ist zu teuer

Das iPhone 7 wird es beim Discounter Aldi Nord ab dem 27. Februar 2020 für rund 290 Euro in Schwarz und Gold geben. Beide Modelle sind mit jeweils 32 GB Speicher ausgerüstet. Das mittlerweile in die Jahre gekommene Smartphone ist ursprünglich 2016 auf den Markt gekommen, für Einsteiger ist es jedoch keine grundsätzlich schlechte Wahl.

Was uns allerdings stört, ist der Umstand, dass es sich bei dem Aldi-Angebot nicht um Neuware, sondern um gebrauchte und wiederaufbereitete Geräte handelt. Aldi nennt das „generalüberholt“ und teilt mit, dass jedes Gerät komplett zerlegt und auf Einzelkomponentenbasis geprüft und gereinigt worden sei. Es seien jedoch minimale Gebrauchsspuren nicht auszuschließen, so der Discounter weiter. Was das genau heißt, wird nicht berichtet.

Angeblich seien defekte Komponenten durch Originalteile ersetzt worden, was uns ein wenig skeptisch macht. Apple verkauft keine Bauteile an jedermann, sondern nur an autorisierte Betriebe.

Da es auch keine Garantie von Apple gibt, muss sich der Kunde im Zweifelsfall an Aldi beziehungsweise an deren Partner Medion wenden, wenn doch etwas nicht stimmen sollte. Der will zwei Jahre Garantie übernehmen, auch wenn es sich um gebrauchte und überholte Geräte handelt.

Wer sich ein Aldi-iPhone kauft, erhält dazu seine Aldi-SIM-Karte, kann aber auch eine beliebige andere SIM-Karte verwenden.

Was stört uns also am iPhone-Angebot von Aldi? Um es kurz zu machen: Es ist der Preis. Es gibt immer noch Neuware für rund 300 bis 350 Euro und da sollte Aldi bei einem gebrauchten wenngleich überholten Gerät doch einen deutlichen Abschlag machen. Übrigens gibt es auch generalüberholte iPhone 7 für deutlich unter 290 Euro bei anderen Händlern.

Was halten Sie vom neuen Angebot von Aldi? Werden Sie zuschlagen oder nicht? Schreiben Sie uns ihre Meinung in den Kommentaren, wir sind sehr darauf gespannt.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 7 32GB Roségold (Generalüberholt) 184,88€

Mehr zu diesen Themen: