Das Starter-Set bei Aldi besteht aus einer smarten Glühbirne und passender Fernbedienung (Bild: Müller-Licht)

Die tint-Reihe verfügt über bereits vorinstallierte Szenen, wie zum Beispiel „Lagerfeuer“ (Bild: Müller-Licht) 1 /2

Ab morgen bietet Aldi Nord die smarten Glühbirnen der Tint-Reihe von Müller-Licht für kleines Geld in seinen Geschäften an. Aldi Süd folgt eine Woche später. Wir haben das Starter-Set einige Tage getestet und zeigen, ob sich der Kauf lohnt.

Seit Jahren bietet Aldi neben günstigen Lebensmitteln auch Technik zu fairen Preisen. So stehen inzwischen in vielen Haushalten Computer und Fernseher, die bei Aldi im Angebot waren. Nun erweitert der Discounter sein Angebot auf smarte Glühbirnen der deutschen Firma Müller-Licht und bietet gleich mehrere der Sets an.

Die Tint-Reihe im Test

Wir konnten das Smart-Light-Starter-Set mit einer E27-Glühbirne „weiß + color“ und einer zugehörigen Fernbedienung bereits einige Tage testen. Die Installation gestaltet sich denkbar simpel. Einfach den Lichtschalter der Lampe ausschalten, in welche das Tint-Licht eingesetzt werden soll. Dann die Glühbirne einschrauben und den Schalter wieder einschalten. Die im Paket enthaltene Fernbedienung ist bereits automatisch mit der Birne gekoppelt, lässt sich also direkt verwenden.

Steuerung per Fernbedienung

Über die Fernbedienung werden die verschiedenen Funktionen der Lampe gesteuert. So wird zum Beispiel die Farbtemperatur per Drehregler angepasst. Müller-Licht gibt mehr als 16 Millionen mögliche Farbnuancen im Datenblatt an. Unter dem Drehrad stehen die Schalter für die Einstellung des Weißtons und der Helligkeit bereit. Darunter sind sechs fertig eingerichtete Szenen zu finden. So bietet die Szene „Arbeitslicht“ zum Beispiel auf Knopfdruck 100% helles und farblich neutrales Licht, während die Szene „Lagerfeuer“ die Glühbirne zwischen verschiedenen warmen Farbtönen wechseln lässt. Individualisierte Szenen können leider nicht verwendet werden.

Die tint-Reihe verfügt über bereits vorinstallierte Szenen, wie zum Beispiel „Lagerfeuer“ (Bild: Müller-Licht)

Zigbee 3.0

Die tint-Reihe setzt auf den Smart-Home-Standard Zigbee 3.0 und ist damit zu Produkten kompatibel, welche ebenfalls diese Übertragungsart nutzen. So lassen sich die Glühbirnen in bereits bestehende Installationen von Osram Lightify oder Philips Hue (ohne Apple HomeKit-Anbindung) integrieren. Auch eine Steuerung über Alexa ist möglich, hierfür wird aber der Echo Plus benötigt, andere Echo-Modelle unterstützen Zigbee nicht.

Preise und Verfügbarkeit

Aldi Nord bietet verschiedene Sets der tint-Reihe ab dem 21.01.2019 an, Aldi Süd zieht am 28.01.2019 nach. Das smarte Starter-Set, bestehend aus einer Glühbirne und Fernbedienung, wird 29,99 Euro kosten – Erweiterungslampen mit rein weißem Licht sind für 14,99 Euro zu haben, die Modelle mit Farben kosten 19,99 Euro. Neben den E27-Fassungen stehen auch Sets mit E14- und GU10-Fassung bereit.

Anzeige

Fazit

Die tint-Reihe versteht sich als Einstieg in die Welt der smarten Beleuchtung und genau diesen Aspekt erfüllen die Lampen auch. Für einen vergleichsweise günstigen Preis erhalten die Kunden Glühbirnen, die sich per Fernbedienung steuern und auf Wunsch auch in bestehende Systeme integrieren lassen. Die Lampen selbst können in unserem Test mit ihrer Helligkeit und (in der Farbvariante) den verschiedenen Lichtstimmungen überzeugen. Für den verhältnismäßig günstigen Preis müssen aber auch Abstriche in Kauf genommen werden. So lassen sich die Lampen nicht mit Apple HomeKit verbinden, also nicht über Siri steuern. Und auch individuelle Szenen können nicht erstellt werden. Die Hue-Reihe von Philips bietet diese beiden Punkte, kostet dafür aber auch gleich deutlich mehr. Wer also gerne sein Zuhause mit smarten Glühbirnen ausstatten möchte, die hohen Preise aber bisher gescheut hat, der sollte sich das Angebot zumindest einmal ansehen.