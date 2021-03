Aldi verkauft WLAN-Radio mit Spotify für die Küche

Das Internet-Küchenradio Medion P85063 kann nicht nur per WLAN mit Musik versorgt werden sondern streamt auch über Spotify-Connect und beherrscht auch die klassischen Sendearten UKW und DAB+. Mit letztrem ist kristallklarer Klang auch da empfangbar, wo es kein WLAN gibt, zum Beispiel in der Ferienwohnung oder auf dem Boot.

Welche Anschlüsse hat das Internet-Radio?

Das Digitalradio ist zudem mit einem AUX-Eingang ausgerüstet, über den sich analoge Tonquellen anschließen lassen. Dazu kommt ein USB-Anschluss, um lokal Musik vom Stick abzuspielen.

Das Radio verfügt über eine integrierte Alarmfunktion und kann so auch als Küchenwecker verwendet werden. Das Gerät kann unter deinem Hängeschrank oder einfach hochkant aufgestellt werden. Die Einstellungen werden über ein winziges 3,2 Zoll großes TFT-Farbdisplay angezeigt. Die Ausgangsleistung wird mit 3 Watt beziffert. Das Gerät misst 7 x 24 x 15 cm und wiegt etwa 900 Gramm. Das Netzteil und eine Fernbedienung befinden sich im Lieferumfang.

Was fehlt uns beim Medion P85063

Leider gibt es - für uns völlig unverständlich - keinen Bluetooth-Anschluss. So ist die Zuspielung vom iPad und iPhone zwar via Kabel möglich, dazu braucht es jedoch ein Adapterkabel, was sicherlich im Alltag kein Problem darstellt, doch andere Anbieter bieten hier auch kabellose Verbindungen über WLAN hinaus.

Was kostet das WLAN-Radio Medion P85063?

Das Internet-Radio Medion P85063 ist bei Aldi ausschließlich online zwischen dem 11.03.2021 und dem 3.04.2021 bestellbar und wird nur angeboten, solange der Vorrat reicht. Die Lieferung soll innerhalb von 5 bis 10 Werktagen erfolgen.

Der Aldi WLAN-Internetradio Medion P85063 kostet 89,99 Euro inklusive Versand. Im Laden ist es nicht zu bekommen.

Deine Meinung ist gefragt

Kennst du ein besseres Küchenradio für das gleiche Geld, das die Features bietet? Welche Lösung hast du in deiner Küche installiert und was muss dein Traum-Gerät können?