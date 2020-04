Aldi verkauft Nachttisch-Uhr mit Qi-Ladestation - taugt das Gerät etwas?

Was machst du mit deinem iPhone in der Nacht? Die meisten Leute laden es. Aber das ist mitunter ziemlich mühselig mit dem vielen Geraffel auf dem Nachttisch. Kabelsalat droht, wenn auch noch das iPad oder andere Geräte, Getränke und der Radiowecker dort lagern. Was liegt näher, als einmal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Aldi hat dazu eine geniale Lösung.

Aldi Süd und Aldi Nord bringen jeweils am 27. April 2020 ein Aktionsangebot auf den Markt. Die Tischuhr mit QI-Ladestation. Dabei handelt es sich um ein recht flaches Gerät in drei verschiedenen Metallic-Tönen. Silber, Gold und Rotgold - wie gemacht für die meisten iPhones.

Die Uhr verfügt über eine LED-Ziffernanzeige und zeigt auch das Datum und die Temperatur im Raum an. Also alles Dinge, die man sonst vielleicht auch einmal nachts mit dem iPhone kontrollieren will. Natürlich ist auch ein Wecker eingebaut. Das eingebaute Display lässt sich dimmen, aber nicht in der Farbe verändern. Es leuchtet dauerhaft rot.

Was fehlt bei Aldis Tischuhr mit QI-Ladestation?

Ganz klar ein Radio - das hätten wir uns wirklich gewünscht und das hätte mit Sicherheit auch nicht dazu geführt, dass der Preis ins Unermessliche gestiegen wäre.

Wie groß ist die Tischuhr mit QI-Ladestation?

Das Gehäuse misst etwa 166 x 46 x 85 mm.

Was kann die Tischuhr mit QI-Ladestation noch? Im Gehäuse ist auch noch eine USB-Ladebuchse zum Laden anderer Geräte per Kabel vorhanden. Das Kabel fehlt allerdings im Lieferumgang. Die Uhr selbst wird ans reguläre Stromnetz angeschlossen.

Wie lange gewährt Aldi Garantie?

Auf die Tischuhr mit QI-Ladestation gibt es 3 Jahre Garantie. Das ist deutlich mehr als das, was Apple an Leistungen gewährt.

Was kostet die Tischuhr mit QI-Ladestation von Aldi?

Der Preis liegt bei 19,99 Euro. Erhältlich ist die Uhr sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord ab dem 27. April 2020.

Fazit

Die Tischuhr mit QI-Ladestation von Aldi ist durchaus ihr Geld wert. Sie sorgt für Platz und Ordnung auf dem Nachttisch, sieht gut aus und ist sehr preiswert. Nachteil: Die Stückzahl ist begrenzt. Wer zuerst kommt...

Deine Meinung ist gefragt

Was hältst du von dem Aldi-Angebot? Ist das Gerät für seine Leistung zu billig oder zu teuer? Schreibt eure Meinung in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels - wir und vor allem die anderen Leser dürften sehr daran interessiert sein.

