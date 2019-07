21.07.2019 - 09:52 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



App-Symbol des VLC Media Players (Bild: VLC)

Sie verwenden den VLC Player? Dann sollten Sie in nächster Zeit lieber davon Abstand nehmen, denn der beliebte Medienspieler hat in der aktuellen Version ein Sicherheitsproblem, das aus der Entfernung ausnutzbar ist. Womöglich kann eine präparierte Videodatei, die die Anwendung abspielt, einem Angreifer Tür und Tor öffnen.

Eine Sicherheitslücke im quelloffenen VLC-Player macht den Entwicklern aktuell große Sorgen, die mit Hochdruck an einer neuen Version arbeiten. Die aktuelle Version 3.0.7.1 erlaubt es einem Angreifer, aus der Ferne zuzugreifen. Das betrifft sowohl Windows, macOS als auch Linux. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Warnung veröffentlicht. Remote-Attacken sind besonders gefährlich, weil die Täter womöglich kaum Spuren hinterlassen.

Das BSI schreibt in seiner Meldung: Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in VLC ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen, einen Denial of Service Zustand herzustellen, Informationen offenzulegen oder Dateien zu manipulieren. Die Gefährdung wird mit 9,8 Punkten bewertet.

Nichts genaues weiß man nicht

Ob die Lücke derzeit schon aktiv ausgenutzt wird, ist nicht bekannt. Wann eine neue VLC-Version mit einem Bugfix erscheint, ist ebenfalls unbekannt. Es ist auch unsicher, ob frühere Versionen die Sicherheitslücke ebenfalls beinhalten. Es ist daher zu empfehlen, den VLC Player vorübergehend gar nicht mehr zu verwenden.

Auf heise.de heißt es unter Bezugnahme auf Rückmeldungen von Lesern, dass im Ticketsystem von VLC ein Problem mit einem Buffer-Overflow geschildert wird, das auch mit der BSI-Meldung verlinkt ist und dem eine MP4-Datei anhängt. Es deutet sich an, dass eine manipulierte Mediendatei die Sicherheitslücke ausnutzen kann.

