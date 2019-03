19.03.2019 - 21:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



19.03.2019 - 21:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

AirPower (Bild: Apple)

Apples lang erwartete Ladestation AirPower könnte in naher Zukunft erscheinen. Darauf weist eine Änderung in iOS 12.2 hin, das sich derzeit in der Betaphase befindet.

Guilherme Rambo hat entdeckt, dass sich in der neuesten iOS 12.2 Beta etwas geändert hat. Dort seien "signifikante Änderungen" am Code hinzugekommen. Das betrifft auch Code, der dafür verantwortlich ist, dass zwei Geräte auf derselben Matte laden, was darauf hindeuten könnte, dass Apple eine baldige Einführung von AirPower plant.

Die AirPower-Ladematte von Apple kann ein iPhone, eine Apple Watch und die AirPods mit einer noch nicht erschienenen, neuen kabellosen Ladehülle auf einmal aufladen. Die AirPower-Ladematte wurde erstmals 2017 zusammen mit dem iPhone X angekündigt, ist aber nicht erschienen. Nach Gerüchten soll es Produktionsschwierigkeiten gegeben haben, die zu mehreren Verzögerungen führten. Unter anderem soll die Ladematte zu heiß geworden sein.

Im iOS 12.2 Beta 6 gibt es spezielle Änderungen an den 3D-Animationen, die auf die Ladegeräte hinweist und die den Ladezustand mitteilen soll.

Apple hat über AirPower seit ihrer Ankündigung geschwiegen, aber es gab immer wieder Anzeichen dafür, dass das Unternehmen noch daran arbeitet.

Apple stellte am Montag ein neues iPad Air und das iPad mini 5 vor und führte heute aktualisierte iMacs ein. Die Veranstaltung am 25. März 2019 soll offenbar nur den Themen Apple Videostreaming-Dienst und Apple News als Zeitschriftenabo dienen.

Wir erwarten deshalb einen Softlaunch von AirPower, also keine Publicity-trächtige Ankündigung sondern nur ein baldiges erscheinen im Apple Store und eine langweilige Pressemitteilung. Zudem könnte auch noch ein iPod touch angekündigt werden.

