(Bild: Wrist Fit)

Wer nicht kontinuierlich mit dem AirPods in den Ohren aktiv sein, aber auch das Case nicht bei sich haben möchte, findet im Wrist Fit die Lösung. Das Silikonarmband, das für Umfänge zwischen 44 und 70 Millimeter geeignet ist, ähnelt dem der Apple Watch. In zwei Bohrungen eines auf diesem aufgefädelten Kunstoff-Quaders kann man seine AirPods sicher parken. Wer eine Apple Watch besitzt, kann die AirPod-Garage für das Handgelenk auch auf dessen Sportarmband auffädeln. So hat man die Kopfhörer immer griffbereit und verhindert, dass diese in der Hosentasche durch Staub und Flusen verschmutzen.

Hersteller: Elago

Internet: www.elagostore.eu/audio/airpods/airpods-wrist-fit

Preis: 19,95 Euro