AirPods Pro: iOS 15 verhindert Siri-Befehle

Keine Veröffentlichung läuft völlig reibungslos ab. Dies gilt sowohl für neue Hard- als auch Software. Im Falle von iOS 15 gibt es gleich mehrere Probleme. Während Apple schon jetzt auf einer Supportseite empfiehlt, neue Geräte nicht per Backup einzurichten, gesellt sich ein weiterer Fehler in iOS 15 hinzu. Dabei sind jedoch speziell Nutzer:innen mit den AirPods Pro betroffen. Mehreren Berichten von Reddit zufolge verweigert Siri für bestimmte Aktionen den Dienst. Demnach soll es nicht möglich sein, dass du die aktive Geräuschunterdrückung oder den Transparenzmodus via Siri aktivieren kannst. In diesem Fall sagt dir Apples Sprachassistent, dass er dir dabei nicht helfen kann. Vor iOS 15 funktionierte dies hingegen problemlos.

AirPods Pro: Update soll Abhilfe schaffen

Im Selbstversuch haben wir versucht, das Problem nachzustellen und kamen zum selben Ergebnis wie die Reddit-Nutzer:innen. Es war nicht möglich die beiden Soundmodi per Siri zu aktivieren. Dennoch sollte dies kein allzu großes Ärgernis bedeuten, da du den Wechsel noch immer per Toucheingabe oder mittels iPhone vornehmen kannst. Die Modi bleiben also weiterhin nutzbar. Ausschließlich der Siri-Befehl wird nicht umgesetzt.

Wenn du nicht darauf verzichten möchtest, die Modi per Siri zu wechseln, dann gibt es gute Nachrichten. Bereits mit iOS 15.1 soll sich das Problem wieder auflösen. Dies haben Tester:innen der neuen Beta bereits in Erfahrung bringen können. Eine Veröffentlichung sollte in den kommenden Wochen erfolgen. Alternativ kannst du natürlich auch die öffentliche Beta zu iOS 15.1 testen und damit schon jetzt den Fehler auflösen.

Wie nutzt du deine AirPods Pro? Verwendest du ausschließlich Siri für alle Kommandos oder nutzt du auch die drucksensitive Eingabe an den Ohrhörern? Oder holst du gar jedes Mal dein iPhone hervor, um Einstellungen vorzunehmen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

