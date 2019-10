AirPods Pro: Erste Hüllen für die neuen Ohrhörer aufgetaucht

Bereits im Frühjahr hatten Experten neue AirPods mit zahlreichen Features erwartet. Apple ging jedoch einen anderen Weg und besserte bei den kleinen Ohrhörern nur die drahtlose Ladefunktion sowie das „Hey Siri“-Feature nach. Damals hieß es sofort, dass Apple auch eine stark verbesserte Variante mit neuem Design, Geräuschunterdrückung und besserem Spritzwasserschutz plant. Diese könnte uns demnächst ins Haus stehen. Nach ersten Fotos und Funden in der iOS-13.2-Beta ist nun auch der erste Zubehörhersteller mit einer Hülle für die AirPods Pro vertreten.

Wie ESR bekanntgab, sind ab soforts Carrying Cases sowie Cover für AirPods Pro zu Preis von unter 10 Euro verfügbar. Diese kommen in mehreren Farben und sind an die neue Form des Ladecases angepasst. Die Pro-Version ähnelt keiner TickTack-Box mehr, sondern soll deutlich ovaler ausfallen, wie erste Bilder glauben machen. MacRumors geht davon aus, dass der Hersteller die Abmessung von einem Apple-Zulieferer erhalten haben könnte oder dass man sich lediglich auf die Gerüchte bezieht und man dadurch ein günstiges Marketing erhalten kann. Dagegen spricht allerdings, dass man das Zubehör nicht nur vorstellte, sondern direkt auch veröffentlichte.

Wann kommen die AirPods Pro?

Nachdem Apple die neuen AirPods schon in iOS 13.2 als Icon zeigte, scheint man sich bereits in einer fortgeschrittenen Phase zu befinden. Vieles deutete anfangs darauf hin, dass Apple Ende Oktober ein Hardware-Event abhalten wird, um ein 16-Zoll-MacBook-Pro, neue iPad-Pro-Modelle sowie die neuen AirPods vorzustellen. Die letzte Woche bricht in Kürze an und damit ist der Chance auf das Event bei Null. Allerdings könnte Apple die Neuheiten auch noch in der kommenden Woche mit Pressemitteilungen ankündigen – ähnlich wie es das Unternehmem bereits Ende März mit dem iMac, iPad Air (3. Gen.), iPad mini 5 und den AirPods (2. Gen.) handhabte.

Mehr zu diesen Themen: