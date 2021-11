AirPods Pro 2: Wann erscheinen sie und was können sie? Das musst du jetzt wissen

In 2021 brachte Apple allerlei Konkurrenz für die AirPods Pro auf den Markt. Sowohl die Beats Fit Pro als auch die Beats Studio Buds können in vielen Bereichen mithalten, während sie die AirPods Pro vor allem bei der Akkulaufzeit deutlich schlagen. Nach mehr als zwei Jahren sind Apples Pro-Ohrhörer überfällig für ein Upgrade.

Lange Upgradezyklen bei den AirPods

In der Vergangenheit ließ sich Apple bei den AirPods grundsätzlich viel Zeit zwischen Hardwaregeneration. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre veröffentlichte Apple lediglich drei AirPods-Generation. Laut Leakern sowie dem bekannten Analysten Ming-Chi Kuo soll das Warten auf die AirPods Pro 2 im kommenden Jahr sein Ende finden. Es wird davon ausgegangen, dass Apple das neue Modell im dritten Quartal 2022 veröffentlicht, sodass es vielleicht erst mit dem iPhone 14 im September erscheint. Zuletzt lagen zwischen neuen AirPods und den AirPods Pro rund sechs Monate, sodass eine Veröffentlichung im Frühjahr 2022 ebenfalls wahrscheinlich ist. Eventuell kündigt Apple die AirPods Pro 2 ohne großes Tamtam schon im März oder April per Pressemitteilung an.

Neue Funktionen für die AirPods Pro 2

Nachdem die AirPods 3 weitestgehend das Design der ersten AirPods Pro übernommen haben, soll die zweite Pro-Generation ein neues Aussehen erhalten. Die Ohrhörer sollen noch kompakter werden und voraussichtlich auf die bisherigen Verlängerungen verzichten, sodass sie eher die Beats Studio Buds erinnern. Trotz des kompakteren Designs wird eine längere Akkulaufzeit erwartet. Gleichzeitig wird bereits über mögliche neue Funktionen spekuliert. Gerüchten zufolge soll Apple neue Fitness-Sensoren integrieren, um Bewegungen zu erkennen.

Kannst du noch warten oder sollte Apple die AirPods Pro 2 schnellstmöglich veröffentlichen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.