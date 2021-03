AirPods Max Firmware-Update soll für bessere Akkulaufzeit sorgen

Die AirPods Max haben in unserem Test wirklich gut abgeschnitten, was insgesamt auch für die Akkulaufzeit gilt. Jedoch gab es in den vergangenen Wochen vermehrt Berichte in den Support-Foren bei Apple und auf reddit, bei denen User sich über eine schleichende Entladung der Batterie beschwerten.

Der Akku entlud sich deutlich in der Nacht, selbst wenn die AirPods Max in das dazugehörige Smart Case gesteckt wurden. So gab es nicht wenige Nutzer, deren AirPods Max sich über Nacht von 100% auf 1% nahezu vollständig entleeren und so eine geringe Akkulaufzeit aufwiesen. Dieses wurde speziell dafür entwickelt, die Kopfhörer nach dem Einschieben in einen Ultra-Low-Power-Modus zu versetzen, was jedoch nicht immer funktionierte. Selbst der Tipp, den Bügel wieder komplett zurückzuschieben, half nur bedingt weiter.

Firmware 3C39 könnte Abhilfe schaffen

Das gestern am späten Abend verteilte Update hebt die AirPods Max nun von der Firmwareversion 3C36 auf Version 3C39 und könnte das Problem mit der Akkulaufzeit beheben. Apple gibt hier leider keine konkreten Informationen diesbezüglich an, es wäre aber eine naheliegende Erklärung für die Veröffentlichung der neuen Firmware.

Installation der neuen Firmware

Die neue Firmware wird von Apple automatisch in den nächsten Tagen verteilt, ein manuelles Updaten ist so nicht vorgesehen. Man kann die Vorgehensweise aber etwas beschleunigen, indem man die AirPods Max mit dem iPhone verbindet, Musik darüber laufen lässt und diese gleichzeitig aufgeladen werden.

Für die Überprüfung, welche Firmware auf den AirPods Max installiert ist, geht man über die Einstellungen am iPhone in den Reiter Bluetooth und tippt auf das "i" neben den AirPods Max um sich die Informationen anzeigen zu lassen. Anschließend scrollt man nach unten zum Abschnitt "Info", dort lässt sich dann die aktuelle Firmwareversion auslesen.