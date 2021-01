AirPods Max: Käufer müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen

Als letzter große Überraschung hat Apple im Dezember 2020 noch „One more thing“ in der Hinterhand. Nach zahlreichen Gerüchten kündigte das Unternehmen aus Cupertino die AirPods Max an. Dabei handelt es sich um High-End-Over-Ear-Kopfhörer, die die AirPods-Sparte ergänzen sollen. Mit einem Preis von knapp 600 Euro sind sie jedoch alles andere als günstig. Dennoch schnellten innerhalb weniger Minuten die Lieferzeiten drastisch in die Höhe. Innerhalb kürzester Zeit waren einzelne Modelle nicht vor Februar 2021 verfügbar und der Trend setzte sich weiter fort.

AirPods Max: Lieferengpässe halten weiter an

In einem Interview mit Reuters sprach Apple-CEO Tim Cook über die neuen Kopfhörer. Natürlich zeigte er sich begeistert von dem Erfolg der Premium-AirPods, aber gleichzeitig glaubt er, dass es im Bezug auf die Wartezeiten vorerst keine Besserung geben wird. Cook zufolge wird es auch weiterhin Lieferengpässe geben, die sich noch Monate in das zweite Quartal 2021 ziehen könnten. Lieferzeiten von vier bis acht Wochen dürften entsprechend weiterhin bestehen. Wer zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 28.01.21 10 Uhr) bestellt, wird die AirPods Max frühestens Ende Februar oder erst Anfang März in den Händen halten können. Mit etwas Glück kann man sie jedoch bei Drittanbietern erhalten, wobei man hier stets schnell sein muss.

Lieferprobleme bei den AirPods: Nichts Neues für Apple

Schon im Dezember 2016 als die ersten AirPods erschienen, hatte Apple schon ohne Pandemie-Bedingungen Probleme, ausreichende Mengen der Ohrhörer bereitzustellen. Die Engpässe zogen sich bis in den Herbst des Folgejahres hin, bevor sie sich wirklich entspannten. Bei der zweiten Generation der AirPods sowie bei den AirPods Pro war man besser gerüstet, aber auch hier stiegen die Wartezeiten am Anfang schnell an und lockerten sich erst nach drei bis vier Monaten. Für die AirPods Max könnte dies nun ähnlich lange ausfallen.

Habt ihr schon die AirPods Max bestellt oder wartet ihr noch ab, bis sie besser verfügbar sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.