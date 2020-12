AirPods Max: Smart Case nur ein Gimmick?

Seit Jahren bietet schon eigene Kopfhörer unter AirPods-Marke an. Nach zwei Generationen und einem Pro-Modelle kündigte man nun erstmals auch Over-Ear-Kopfhörer namens AirPods Max an. Anders als die kleinen Ohrhörer verfügen sie über zwei physische Tasten, wobei eine davon die Digital Crown darstellt und zusätzlich noch die Lautstärke regulieren kann. Die andere Taste ist lediglich für den Wechsel zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus zuständig. Einen Ausschalter gibt es – wie schon bei den anderen AirPods – nicht. Stattdessen lassen sie sich durch das mitgelieferte Smart Case in einen Low-Power-Modus versetzen.

AirPods Max: Das passiert ohne Smart Case

Wie Apple in einem neuen Supportdokument ausführt, sorgt das Smart Case dafür, dass sich die AirPods Max sofort beim Einlegen in eine Low-Power-Modus versetzen. Nach etwa 18 Stunden legen sich die Kopfhörer dann im Ultralow-Power-Modus vollständig „schlafen“, sodass sogar Bluetooth und die Suchfunktion deaktiviert werden. Dadurch soll man die Batterielaufzeit optimieren.

Doch wie verhalten sich die AirPods Max ohne das Smart Case? Auch diesen Fall beschreibt Apple in dem Dokument. Setzt man sie ab und verwendet sie nicht, dann wird der Low-Power-Modus nach etwa fünf Minuten gestartet, um Energie zu sparen. Der Ultralow-Power-Modus setzt hingegen nicht schon nach 18 Stunden, sondern erst nach 72 Stunden ein. Dadurch wird die Batterie ohne Smart Case etwas mehr belastet als mit. Jedoch dürfte der Unterschied äußerst gering ausfallen. Grundsätzlich lässt sich daher sagen, dass man in einigen Fällen auf das Smart Case verzichten kann. Legt man die AirPods Max nur auf dem Schreibtisch ab, dürften es weniger notwendig sein als unterwegs, da es dort eine zusätzliche Schutzfunktion – jedenfalls für die Ohrmuscheln – übernimmt.

Jedoch wird schon jetzt spekuliert, dass Apple mit einem kommenden Softwareupdate der Taste für die Geräuschunterdrückung eine weitere Funktion spendieren könnte: einen Aus- und Einschalter. Offiziell bestätigt ist dies jedoch nicht. Was meint ihr dazu? Seid ihr froh, dass sie sich automatisch in den Standby-Modus versetzen oder hättet ihr gerne einen richtigen Ein- und Ausschalter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.