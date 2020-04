AirPod Pro Ersatzteile: Hier bekommst Du die richtigen Ohrstücke für AirPod Pro

Nach einem halben Jahr erkannte Apple nun an, dass die Silikontips der AirPods Pro auch kaputt oder verloren gehen können. Geschah dies, musste man sich an den Support wenden, um Ersatz zu erhalten. Dies ist natürlich umständlich und teils langwierig. Auch der Wechsel zu einer anderen mitgelieferten Größe stellt natürlich keine Option dar, da die Silikontips für eine sehr gute Passgenauigkeit sorgen und damit die AirPods Pro an Ort und Stelle halten.

AirPods Pro: Silikontips lassen sich kaufen

Gemeinsam mit dem neuen iPhone SE (2. Gen) fügte Apple zahlreiches Zubehör für das Smartphone, das neue iPad Pro, den Mac Pro sowie die AirPods Pro hinzu. Für Letztere sind ab sofort auch die Silikontips einzeln verfügbar. Im Apple Online Store kannst du die Aufsätze nun in den Größen klein, mittel und groß bestellen. Jede Größe kommt mit zwei Sets, sodass du vier anstatt nur zwei neuer Silikontips erhältst.

Preis und Verfügbarkeit

Günstig sind die Ersatzteile allerdings nicht gerade. Für vier kleine Silikonteile verlangt Apple nämlich fast 10 Euro. Später sollen sie auch in den Ladengeschäften des Unternehmens verfügbar sein. Die Auslieferung soll ab sofort erfolgen und dauert je nach Region bis zu drei Werktage.

Bestellung beim Apple Support weiterhin günstiger

Es ist mit einem Preis von 3,5 Euro für zwei Ohreinsätze deutlich günstiger, wenn man sich an den Apple Support wendet. Dort wählt man „AirPods“ aus. Danach wählt man aus, dass man „fehlende oder verloren gegangene AirPods“ aus, bevor du „Ohreinsätze der AirPods Pro austauschen“ anklickst. Danach geht es mit „Ersatz bestellen“ weiter. Gib unten die Seriennummer der AirPods Pro ein. Diese findest du im Deckel des Ladecases rechts unten. Anschließend kannst du die richtige Größe auswählen und fährst wie üblich mit der Bestellung fort.

