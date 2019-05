16.05.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



16.05.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Angela Ahrendts war Apples Einzelhandelschefin, bis sie im April 2019 das Unternehmen überraschend verließ. Nun arbeitet die Managerin nicht etwa wieder in der Modewelt, aus der sie kam, sondern bei Airbnb.

Airbnb kann sich über einen prominenten Managementnachwuchs freuen. Angela Ahrendts ist nun im Verwaltungsrat des Unternehmens, das als Geschäftszweck die Buchung und Vermietung von Unterkünften angibt. Airbnb ist weltweit massiv umstritten, weil auch Privatleute darüber ihre Wohnungen vermieten können und viele eigens Wohnungen angemietet haben, ohne darin zu wohnen sondern sie nur sehr lukrativ weitervermieten. In vielen Städten dürfen Wohnungen nur noch eine bestimmte Dauer im Jahr fremdvergeben werden.

Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN teilte Airbnbs Chef Brian Chesky mit: "Angela hat den Ruf, Marken zu beflügeln und sie sagte mir, dass sie genau das ist, was sie hofft, im Vorstand von Airbnb zu realisieren. Sie hat globale Marken durch die Transformation geführt, das Retail-Erlebnis völlig neu definiert und alles getan, während Kunden und Communities an erster Stelle standen. Ich freue mich sehr, dass sie in unseren Vorstand berufen wird und weiß, dass ihr innovatives Denken uns zu einem besseren Unternehmen machen wird.

Angeblich hat Ahrendts Apple im Guten verlassen und schlichtweg eine neue Herausforderung gesucht.

Während ihrer Zeit bei Apple hat Ahrendts nicht nur die Einführung der Apple Watch betreut sondern auch eine Umgestaltung des Apple Stores ins Rollen gebracht. Diese Idee, Apple Stores zu Treffpunkten umzugestalten stammt noch von Steve Jobs selbst. Dazu wurden in viele Stores Bäume gepflanzt und versucht, sie wie städtische Plätze aussehen zu lassen. In größeren Apple Stores gibt es zudem Raum fürs Lernen und für Versammlungen und Auftritte von Künstlern und anderen Prominenten.

