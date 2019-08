20.08.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Wer sich mit Backups auskennt, weiß, dass es am ratsamsten ist, die Kopien nicht am gleichen Ort zu belassen wie das Original. Wasser, Diebstahl oder Brand zerstören dann immer noch alle Daten. Acronis True Image 2020 macht nun aus euren lokalen Backups auf Wunsch gleich Cloud-Sicherungen.

Acronis True Image 2020 hat einige neue interessante Funktionen erhalten, wie zum Beispiel einee automatische Replikation von lokalen Mac-Backups in die Cloud. So wird sichergestellt, dass eine Kopie des Backups in geografisch sicherer Entfernung lagert und Elementarschäden oder Diebstahl ihr nichts anhaben können. Außerdem wurde die Möglichkeit eingebaut zu wählen, welche Netzwerke der Mac für Backups verwenden soll. Zudem wurde eine Funktion für dedizierte Backup-Zeitpläne eingebaut.

Eine weitere neue Funktion für Mac-Benutzer ist die Möglichkeit, Backups so einzurichten, dass sie im Power Nap-Modus ausgeführt werden.

Acronis True Image 2020 bietet Ransomware- und Krypto-Mining-Schutz, der "Ransomware-Angriffe in Echtzeit stoppt und unautomatisch alle betroffenen Dateien wiederherstellt", heißt es in einer Pressemitteilung. Anstatt nach bekannten Malware-Signaturen zu suchen, überwacht die Technologie das System auf Verhaltensweisen, die auf Angriffe hinweisen.

Acronis True Image 2020 ist in den drei Versionen Standard, Advanced und Premium erhältlich. Die Ebenen Advanced und Premium beinhalten die lokalen und Cloud-Backup-Funktionen mit End-to-End-Verschlüsselung. Advanced umfasst 250 GByte Cloud-Speicher und kostet 50 US-Dollar pro Jahr. Premium beinhaltet 1 TByte Cloud-Speicher und kostet 100 US-Dollar pro Jahr.

Die Standardversion kostet 50 US-Dollar und kann keine Cloud-Backups erstellen.

