06.04.2019 - 11:19 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Skype (Bild: Microsoft)

Apples Funktion Gruppen Facetime erlaubt es, dass bis zu 32 Teilnehmer gleichzeitig an einer Konferenz teilnehmen, was schon viel ist. Nun hat Skype sich überlegt, wie das zu toppen ist. Das Ergebnis sind Skype-Calls mit bis zu 50 Teilnehmern.

Wie Techcrunch berichtet, hat Apple durch Skype neue Konkurrenz bei der Gruppen-Ruffunktion bekommen. Microsoft hat angekündigt, dass nun nicht mehr nur 25 sondern gleich 50 Personen parallel in einem Skype-Rundruf sein können.

Damit ist Skype übrigens nicht nur Apple voraus sondern auch anderen Chat-Plattformen wie WhatsApp, Facebook Messenger und Google Hangouts, bemerkt Techcrunch. Es gibt aber Anbieter wie Zoom, die noch mehr Teilnehmer zulassen - wobei nicht alle eine Webcam nutzen können. Wie sollte das auch in einem Interface abgebildet werden. Apples Gruppen-Facetime nutzt dabei ein Verfahren, bei dem der sprechende Teilnehmer hervorgehoben wird und die Bilder der anderen automatisch in den Hintergrund wandern. Das klappt aber gerade so leidlich bei 32 Teilnehmern. Bei Skype wählt der Nutzer selbst aus, welches Video er am größten sehen will.

Ob sich Fremd-Nutzer von der neuen Fähigkeit von Skype beeinflußen lassen, und nun von ihrem angestammten Messenger wechseln, darf bezweifelt werden. Immerhin müssten dann auch die Lieblings-Chatpartner den Schritt vollziehen und das dürfte nur im Firmenumfeld klappen, wenn zum Beispiel die Geschäftsleitung das so wünscht.

Im Februar 2019 hatte Apple massive Probleme mit der Facetime-Gruppenfunktion. Auf dem iPhone oder iPad wurde die Software durch einen Fehler zur Wanze, mit der Nutzer auf der Gegenseite ohne deren Wissen abgehört werden konnten. Apple beseitigte die Lücke zwar mit einem Softwareupdate, für das extra iOS 12.1.4 entwickelt wurde. Seitdem ist die Funktion für die Gruppen-Chats auch wieder aktiviert worden. Kurz nach dem Bekanntwerden des Bugs hatte Apple die Gruppenchat-Funktion auf seinen Servern kurzerhand deaktiviert. Allerdings blieb ein Opfer auf der Strecke: Nutzer von älteren iOS-Versionen, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht updaten können oder wollen, sind fortan von Facetime ausgeschlossen.

